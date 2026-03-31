Εργασίες κοπής πρασίνου και σήμερα στις εθνικές οδούς Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών και Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Εργασίες κοπής και απομάκρυνσης της ανεπιθύμητης βλάστησης, αλλά και συντήρησης του πρασίνου στην κεντρική νησίδα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών και στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας πραγματοποιεί και σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών θα πραγματοποιηθούν στο οδικό τμήμα από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου, έως και την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026.

Για την εκτέλεση των εργασιών θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και τμηματικά, από τις 6.00’ το πρωί, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες τοποθέτησης της σήμανσης και του απαραίτητου εξοπλισμού, έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων, για την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά μικρός.

Στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από τη γέφυρα Δενδροποτάμου έως τον οικισμό της Χαλκηδόνας.

Οι εργασίες άρχισαν χθες Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης 6.30’ το πρωί.

Οι εργασίες θα γίνονται στην κεντρική νησίδα, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Στα τμήματα από τον ισόπεδο κόμβο Σίνδου έως τον ισόπεδο κόμβο Αγίου Αθανασίου και από τον ισόπεδο κόμβο Γέφυρας έως τον οικισμό Χαλκηδόνας. Οι εργασίες θα γίνουν με αποκλεισμό των δύο αριστερών λωρίδων, ταυτόχρονα και στις δύο κατευθύνσεις.

