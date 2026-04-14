Εργασίες καθαρισμού στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της στοιχειώδους συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύου και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες καθαρισμού των ερεισμάτων και των επενδεδυμένων τάφρων, οι οποίες θα εκτελεστούν σε όλο το μήκος της οδού, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από κινητά συνεργεία εκατέρωθεν του οδοστρώματος.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, από την Τρίτη 14 Απριλίου 2026 έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.00 π.μ. και έως τη δύση του ηλίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνεται τμηματικός αποκλεισμός λωρίδας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, ενώ ο χρόνος αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρός, ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να επιδεικνύουν την απαιτούμενη προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.