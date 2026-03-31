Εργασίες καθαρισμού και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας

Εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας πραγματοποιεί και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

Οι εργασίες θα υλοποιούνται έως και την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, κατά τις ώρες 08.00 -14.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο των Λαγκαδικίων έως την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, με κατεύθυνση κυρίως προς Θεσσαλονίκη μέσω του εργοταξίου της ΠΚΜ.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.