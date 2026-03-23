Εργασίες αποκατάστασης στηθαίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών από την ΠΚΜ

Τις εργασίες αποκατάστασης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου και από την Πέμπτη 26 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τη Χ.Θ. 40+000 έως τη Χ.Θ. 60+500 της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, τμηματικά.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.