Εργασίες αποκατάστασης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες αποκατάστασης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών συνεχίζει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σήμερα, την Πέμπτη 26 Μαρτίου και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τη Χ.Θ. 40+000 έως τη Χ.Θ. 60+500 της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, τμηματικά.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

