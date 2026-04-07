MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας από την ΠΚΜ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 09.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στη νησίδα της 27ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, μετά τη διασταύρωση Ρυσίου, στο ρεύμα προς Περαία.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

