Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας από την ΠΚΜ

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 09.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στη νησίδα της 27ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, μετά τη διασταύρωση Ρυσίου, στο ρεύμα προς Περαία.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.