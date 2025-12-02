MENOY

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων και σήμερα στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας στην 4η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 9.00 π.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας στη νησίδα της 4ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης- Ωραιοκάστρου, από το ύψος της αερογέφυρας έως τη διασταύρωση με τη Συμμαχική Οδό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

