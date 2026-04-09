Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων και σήμερα στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας πραγματοποιέι και σήμερα Μεγάλη Πέμπτη η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 09.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στη νησίδα της 27ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, μετά τη διασταύρωση Ρυσίου, στο ρεύμα προς Περαία.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.