Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Έκτακτες διακοπές της υδροδότησης σημειώνονται σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Χωρίς νερό έχουν μείνει καταναλωτές στα Πεύκα, στην οδό Σμύρνης και σε παρακείμενους δρόμους. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί μέχρι τις 10:00.
Διακοπή νερού σημειώνεται και στην Πυλαία, στη Λεωφόρο Τζον Κένεντι, την οδό Εγνατία και σε παρακείμενες σε αυτές οδούς. Η ΕΥΑΘ εκτιμά πως η υδροδότηση θα αποκατασταθεί μέχρι τις 13:00.
Τέλος, διακοπή της υδροδότησης σημειώνεται στον Εύοσμο, στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, 28ης Οκτωβρίου και σε παρακείμενες σε αυτές οδούς. Η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 12:00, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΥΑΘ.
