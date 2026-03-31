Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Έκτακτες διακοπές της υδροδότησης σημειώνονται σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς νερό έχουν μείνει καταναλωτές στα Πεύκα, στην οδό Σμύρνης και σε παρακείμενους δρόμους. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί μέχρι τις 10:00.

Διακοπή νερού σημειώνεται και στην Πυλαία, στη Λεωφόρο Τζον Κένεντι, την οδό Εγνατία και σε παρακείμενες σε αυτές οδούς. Η ΕΥΑΘ εκτιμά πως η υδροδότηση θα αποκατασταθεί μέχρι τις 13:00.

Τέλος, διακοπή της υδροδότησης σημειώνεται στον Εύοσμο, στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, 28ης Οκτωβρίου και σε παρακείμενες σε αυτές οδούς. Η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 12:00, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΥΑΘ.