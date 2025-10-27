Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης
THESTIVAL TEAM
Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:
Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στις οδούς Στρωμνίτσης, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00
Στη Σταυρούπολη και συγκεκριμένα στην οδό Κονίτσης και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:30
Στη Σταυρούπολη και συγκεκριμένα στην οδό Σπάρτης και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.