MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στις οδούς Στρωμνίτσης, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00

Στη Σταυρούπολη και συγκεκριμένα στην οδό Κονίτσης και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:30

Στη Σταυρούπολη και συγκεκριμένα στην οδό Σπάρτης και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.

Διακοπές νερού Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος από Καστοριά: Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 21 εκατ. ευρώ για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις

ΕΘΝΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πρόγραμμα Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Χαλκηδόνος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 57 λεπτά πριν

Συμπλοκή ανηλίκων στη Λάρισα – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Μέχρι το τέλος του 2025 νέα δέσμη πρωτοβουλιών για τη στεγαστική πολιτική

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

60α Δημήτρια: Η συγκλονιστική παράσταση “Prima Facie” με τη Λένα Παπαληγούρα σήμερα και αύριο στο θέατρο “Κολοσσαίον”

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Γιατροί αφαίρεσαν 100 μαγνήτες από το έντερο 13χρονου αγοριού