ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ποιοι πάνε ταμείο πριν το Πάσχα

Κατά την περίοδο 6 έως 9 Απριλίου θα καταβληθούν 97.500.000 ευρώ σε 135.550 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 8 Απριλίου θα καταβληθούν 57.000.000 ευρώ σε 107.000 δικαιούχους για καταβολή αδειοδωρόσημου Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
  • Από τις 6 έως τις 9 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 8.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

