ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ποιοι πάνε ταμείο πριν το Πάσχα
Κατά την περίοδο 6 έως 9 Απριλίου θα καταβληθούν 97.500.000 ευρώ σε 135.550 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
- Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 8 Απριλίου θα καταβληθούν 57.000.000 ευρώ σε 107.000 δικαιούχους για καταβολή αδειοδωρόσημου Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
- Από τις 6 έως τις 9 Απριλίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 8.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.