MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΥΠΑ: Αιτήσεις συμμετοχής παρόχων πιστοποίησης στο νέο πρόγραμμα

|
THESTIVAL TEAM

Σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου και ώρα 14:00, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από Παρόχους Πιστοποίησης για το νέο έργο της ΔΥΠΑ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», της Δράσης 16913.

Οι Πάροχοι Πιστοποίησης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο παρόν πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Αρχική / Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης για τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για εργαζόμενους ωφελούμενους

Το έργο, απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Έχει διάρκεια 150 ώρες και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης περιλαμβάνοντας 149 ώρες ασύγχρονης και 1 ώρας σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης θα υλοποιηθούν μέσω του συστήματος παροχής επιταγών κατάρτισης (training vouchers). Την κατάρτιση θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω επιταγών πιστοποίησης (certification vouchers).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Τραμπ προς ΝΑΤΟ: “Δειλοί θα το θυμόμαστε, χωρίς τις ΗΠΑ είστε μία χάρτινη τίγρη”

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Εκατομμυριούχος: Συγκίνηση και δάκρυα στον “αέρα” – “Εκεί που νόμιζες ότι έχεις χρόνο, δεν έχεις τίποτα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Φθιώτιδα: Θλίψη για τον 21χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το λεωφορείο – “Δεν πρόλαβε ούτε το φρένο να ακουμπήσει”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Δρυμιώτης: Το κόμμα του Τσίπρα θα πάει χειρότερα από το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, “νεός Κασσελάκης” η Καρυστιανού

ΠΑΙΔΕΙΑ 6 ώρες πριν

Πανελλαδική στάση εργασίας σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία για τον θάνατο της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Πώς καθαρίζεται ο καναπές ανάλογα με το ύφασμα του