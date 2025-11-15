Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα καταβληθεί νωρίτερα φέτος

Φέτος το Δώρο Χριστουγέννων «έρχεται» νωρίτερα στους εργαζόμενους, καθώς η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του, η 21η Δεκεμβρίου, πέφτει Κυριακή.

Γι’ αυτό το λόγο, η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ώστε να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται το Δώρο, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται ημερομίσθια.

Πώς υπολογίζεται

Οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου αποτελούν την βάση υπολογισμού του Δώρου.

Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Επομένως, ισχύουν τα εξής:

-Το χρονικό διάστημα αναφοράς είναι από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

-Οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν συνεχώς όλο το διάστημα αυτό δικαιούνται ολόκληρο το δώρο.

Όσοι εργάστηκαν λιγότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνουν αναλογικό ποσό: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Στον υπολογισμό συνυπολογίζονται και νόμιμες άδειες (ετήσια, μητρότητας, σπουδαστική κ.ά.), ενώ για περιπτώσεις ασθένειας προσμετρώνται τα «τριήμερα ασθενείας», όπου δεν καταβάλλεται επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα και αφαιρούνται οι ημέρες που καταβάλλεται επίδομα ασθενείας.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, το Δώρο υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές και τον χρόνο απασχόλησης από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.