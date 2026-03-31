Δήμος Θεσσαλονίκης: Παράταση ενός μηνός για τις κάρτες στάθμευσης μονίμων κατοίκων

Παρατείνεται κατά ένα μήνα, έως τις 30 Απριλίου 2026, η υποβολή αιτήσεων ανανέωσης των καρτών στάθμευσης έτους 2025 μονίμου κατοίκου, στις Α’ και Γ΄ Δημοτικές Κοινότητες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης.

Για το χρονικό αυτό διάστημα διευκρινίζεται πως οι κάρτες στάθμευσης που δεν έχουν, ακόμη, ανανεωθεί ισχύουν κανονικά.