Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, από τις 08:00 έως τις 10:00 στον δήμο Παύλου Μελά: Η ΟΔΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΧΑΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΛΕΜΙΝΓΚ. Η ΟΔΟΣ ΛΑΧΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΑΝΑΡΙΟΥ. Η ΟΔΟΣ ΜΟΥΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΛΕΜΙΝΓΚ. Η ΟΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΛΑΡΙ, Η ΟΔΟΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Η ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΛΕΜΙΝΓΚ. Η ΟΔΟΣ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΜΟΥΣΩΝ. Η ΟΔΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΧΑΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΛΕΜΙΝΓΚ
Από τις 08:00 έως τις 14:30 επίσης στον δήμο Παύλου Μελά: ΣΤΗΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑ Η ΟΔΟΣ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Νο 35 ΕΩΣ ΤΟ Νο 38 ΚΑΙ Η ΟΔΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ Νο 18Β
