Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Από τις 8:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ. στον Δήμο Δέλτα στη Σίνδο: Νότια της ΕΟ στο 80 χλμ με ενδεικτικούς καταναλωτές GENTRACOM AE, ELITE PARTS, ΜΠΟΥΤΖΩΡΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ, NESTOR, AGER SA, ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΚΕ, MENTOR HELLAS, ZAK SHOES, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑ και τυχόν πλησίον καταναλωτές.

