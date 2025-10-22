Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:
|22/10/2025 8:00:00 πμ
|22/10/2025 11:00:00 πμ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ(Απο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ως Κ.ΝΤΗΛ), ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ(Απο ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ εως ΤΣΙΜΙΣΚΗ), ΤΣΙΜΙΣΚΗ(Απο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ως Κ.ΝΤΗΛ)
|22/10/2025 8:00:00 πμ
|22/10/2025 12:00:00 μμ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΣΥΚΕΩΝ: ΠΕΥΚΑ: ΟΔΟΙ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΟΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.
|22/10/2025 8:15:00 πμ
|22/10/2025 11:45:00 πμ
|ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΣΥΚΕΩΝ: ΠΕΥΚΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ CAPRI NUOVO ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ LIVIO BOUTIQUE, BALLOO LAND K.A ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.