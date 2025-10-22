Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης

Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές: