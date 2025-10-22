MENOY

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

22/10/2025 8:00:00 πμ22/10/2025 11:00:00 πμΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ(Απο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ως Κ.ΝΤΗΛ), ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ(Απο ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ εως ΤΣΙΜΙΣΚΗ), ΤΣΙΜΙΣΚΗ(Απο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ως Κ.ΝΤΗΛ)
22/10/2025 8:00:00 πμ22/10/2025 12:00:00 μμΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΣΥΚΕΩΝ: ΠΕΥΚΑ: ΟΔΟΙ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΟΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΠΟ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.
22/10/2025 8:15:00 πμ22/10/2025 11:45:00 πμΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ – ΣΥΚΕΩΝ: ΠΕΥΚΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ CAPRI NUOVO ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ LIVIO BOUTIQUE, BALLOO LAND K.A ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Διακοπές ρεύματος Θεσσαλονίκη

