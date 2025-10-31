Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

Πολύωρες διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 έως τις 11:00 καταναλωτές σε περιοχή της Τριανδρίας και συγκεκριμένα στις οδούς: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ.

Επιπλέον, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 08:00 μέχρι τις 13:30 σε περιοχή του Ευόσμου και συγκεκριμένα στις οδούς: ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΙΚΟΝΙΟΥ ΕΩΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΠΟ ΙΚΟΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΠΟ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.