MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Πολύωρες διακοπές ρεύματος είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 έως τις 11:00 καταναλωτές σε περιοχή της Τριανδρίας και συγκεκριμένα στις οδούς: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ.

Επιπλέον, διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 08:00 μέχρι τις 13:30 σε περιοχή του Ευόσμου και συγκεκριμένα στις οδούς: ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΙΚΟΝΙΟΥ ΕΩΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΠΟ ΙΚΟΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΠΟ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Βελόπουλος: Κάθε κατεργάρης και ρίψασπις θα πάει στον πάγκο του στη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Βανς: Οι πυρηνικές δοκιμές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του πυρηνικού οπλοστασίου

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Γιάννης Κατινάκης: Η ζωή είναι μικρή για να κρυβόμαστε, η πλειοψηφία των ομοφυλόφιλων δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο

ΥΓΕΙΑ 22 ώρες πριν

Ο Δ. Πυλαίας- Χορτιάτη στηρίζει έμπρακτα την πρόληψη και τη γυναικεία υγεία – Δωρεάν τεστ ΠΑΠ για όλες τις γυναίκες μέσα στον Νοέμβριο

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Κατερίνα Διδασκάλου: Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω νερό και κάνω καλές σκέψεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κιλκίς: Μπούκαρε σε κατάστημα και απείλησε την ιδιοκτήτρια με μαχαίρι για 500 ευρώ