Αυτό είναι το κόλπο για να μένουν τα παράθυρα καθαρά για μήνες

Τα καθαρά παράθυρα κάνουν ολόκληρο το σπίτι να δείχνει φωτεινό και περιποιημένο. Ωστόσο, όσο συχνά κι αν τα καθαρίζετε, οι λεκέδες και η θαμπάδα επανεμφανίζονται μετά από λίγες μέρες. Το μυστικό για να μένουν καθαρά για εβδομάδες —ακόμα και μήνες— δεν είναι το “πόσο” τα καθαρίζετε, αλλά το πώς.

Το συνηθισμένο καθάρισμα δεν αρκεί

Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν απλό καθαριστικό τζαμιών ή ξίδι με νερό, όμως αυτά απομακρύνουν τη βρωμιά μόνο προσωρινά. Η σκόνη, τα κατάλοιπα σαπουνιού και η υγρασία από τον αέρα δημιουργούν ένα λεπτό φιλμ πάνω στο τζάμι, που λειτουργεί σαν μαγνήτης για τη σκόνη.

Συμβουλή: Μην ψεκάζετε υπερβολικά το καθαριστικό — αφήνει σημάδια και κάνει το τζάμι να “τραβάει” περισσότερη βρωμιά.

Το κόλπο που κάνει τη διαφορά

Αφού καθαρίσετε τα τζάμια με το συνηθισμένο σας προϊόν, περάστε τα με ένα μείγμα γλυκερίνης και νερού.

Η γλυκερίνη δημιουργεί μια λεπτή, αόρατη μεμβράνη που απωθεί τη σκόνη και καθυστερεί τη δημιουργία λεκέδων από τη βροχή. Το αποτέλεσμα διαρκεί πολύ περισσότερο, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα.

Πώς να το κάνετε:

Αναμείξτε 2 κουταλιές της σούπας γλυκερίνη σε 1 λίτρο νερό.

Βουτήξτε ένα καθαρό πανί μικροϊνών στο μείγμα, στραγγίξτε το καλά και περάστε το τζάμι με κυκλικές κινήσεις.

Αφήστε να στεγνώσει φυσικά.

Extra tip: Το ίδιο κόλπο μπορείτε να εφαρμόσετε και σε καθρέφτες μπάνιου – αποτρέπει τη θολούρα από τους υδρατμούς.

Τι να αποφύγετε

Μην καθαρίζετε τα παράθυρα όταν έχει ήλιο, γιατί το καθαριστικό στεγνώνει πολύ γρήγορα και αφήνει γραμμές.

Μην χρησιμοποιείτε χαρτί κουζίνας, γιατί αφήνει χνούδι. Προτιμήστε πανί μικροϊνών ή δερμάτινο πανί.

Μην ψεκάζετε απευθείας το τζάμι αν υπάρχουν κουφώματα αλουμινίου — μπορεί να αφήσει λεκέδες στα πλαίσια.

Πόσο συχνά χρειάζεται επανάληψη

Με τη μέθοδο της γλυκερίνης, αρκεί να καθαρίζετε τα παράθυρα κάθε 2–3 μήνες αντί για κάθε εβδομάδα. Η προστατευτική επίστρωση παραμένει, μειώνοντας αισθητά τη σκόνη και τη θαμπάδα.

Το “μυστικό” δεν είναι στα ακριβά προϊόντα, αλλά σε ένα απλό υλικό που χρησιμοποιούν και οι επαγγελματίες καθαριστές. Μερικά λεπτά επιπλέον στη διαδικασία καθαρισμού αρκούν για να έχετε τζάμια καθαρά, διάφανα και χωρίς λεκέδες για μήνες.

Πηγή: spirossoulis.com