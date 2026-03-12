MENOY

ΑΣΕΠ 2Γ/2024: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα, ποιοι διορίζονται στην ΥΠΑ

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Δημοσιεύθηκαν σήμερα, Πέμπτη, οριστικά αποτελέσματα από τους πίνακες επιλαχόντων για την προκήρυξη 2Γ/2024 του ΑΣΕΠ, αφορά στην κάλυψη θέσεων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Η ανακοίνωση αφορά θέσεις μόνιμου προσωπικού ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, έναν από τους πιο απαιτητικούς και κρίσιμους κλάδους για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Οι λοιπές δεκαοκτώ (18) θέσεις θα πληρωθούν από τους επόμενους στη σειρά κατάταξης υποψηφίους, έπειτα από την επιτυχή εξέτασή τους στη δοκιμασία της Ορθοφωνίας, όπως προβλέπεται από την οικεία Προκήρυξη.

Βρείτε τα αποτελέσματα, ΕΔΩ

ΑΣΕΠ

