Το φυτό που ανθίζει ακόμα και όταν το ξεχνάς -Χρειάζεται ελάχιστη προσοχή

Υπάρχουν φυτά που τα αγοράζουμε επειδή είναι «της μόδας» και υπάρχουν και άλλα που επιβιώνουν για δεκαετίες χωρίς καμία φροντίδα.

Η πορτοκαλί ημεροκαλλίς ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Αν έχετε κάνει ποτέ βόλτα σε γειτονιές με κήπους, ξέρετε ακριβώς για ποιο φυτό μιλάμε. Εμφανίζεται δίπλα σε φράχτες, κατά μήκος μονοπατιών και σε σημεία που κανείς δεν του δίνει σημασία, κι όμως δείχνει σαν να ανήκε πάντα εκεί.

Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό το φυτό δεν είναι όμορφο επειδή κάποιος το περιποιείται συνέχεια, αλλά επειδή είναι πλασμένο για να επιβιώνει. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, οι αρχές Απριλίου είναι η ιδανική στιγμή για να το φυτέψετε στον κήπο σας, καθώς τότε αρχίζει να «ξυπνάει» και αντέχει πιο εύκολα τη μεταφύτευση.

Ο πιο απλός τρόπος για να το αποκτήσετε

Θεωρητικά, μπορείτε να το αγοράσετε. Στην πράξη όμως, οι περισσότεροι το αποκτούν δωρεάν. Φτάνει να βγάλετε ένα κομμάτι με τη ρίζα του και να το φυτέψετε κάπου αλλού. Θα πιάσει αμέσως, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία και χωρίς τον φόβο μήπως ξεραθεί. Αυτή η ευκολία είναι που την κάνει τόσο αγαπητή στον κόσμο, καθώς δεν μιλάμε για ένα σπάνιο ή ακριβό φυτό, αλλά για ένα «φυτό του λαού» που αντέχει στον χρόνο.

Τι πρέπει να κάνετε τώρα

Αν τη φυτέψετε στις αρχές Απριλίου, κάντε το πιο απλό και αποτελεσματικό πράγμα πάρτε μια τούφα δηλαδή ένα έτοιμο «πακέτο» φυτού, που περιλαμβάνει ρίζα και φύλλα μαζί, και τοποθετήστε την εκεί που θέλετε να μείνει μόνιμα.

Το χώμα δεν χρειάζεται να είναι τέλειο ούτε ειδικά προετοιμασμένο.

Αρκεί να μην φτάνει στις άκρες. Να μην είναι δηλαδή ούτε εντελώς στεγνό, ούτε πλημμυρισμένο στο νερό.

Δεν είναι ένα φυτό που ζητάει ειδικές συνθήκες για να προσαρμοστεί. Αντίθετα, προσαρμόζεται σε ό,τι του δώσετε και συνεχίζει να μεγαλώνει χωρίς απαιτήσεις.

Βάλτε την εκεί που θα φαίνεται

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να την κρύψετε σε μια γωνιά. Η ημεροκαλλίς πρέπει να μπαίνει εκεί που χρειάζεστε όγκο και ομορφιά, γιατί με τον καιρό απλώνει και γεμίζει τον χώρο. Αν έχει αρκετό φως, θα σας ανταμείψει με συνεχή ανθοφορία όλο το καλοκαίρι και μάλιστα θα επιβιώσει ακόμα και σε ημισκιερό μέρος, απλώς δεν θα δώσει το μέγιστο των λουλουδιών του.

Το φυτό που δεν ζητάει τίποτα

Αφού ριζώσει, δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου προσοχή. Το πότισμα είναι σημαντικό μόνο στην αρχή. Μετά, το φυτό μπαίνει σε έναν δικό του ρυθμό και τα καταφέρνει μόνο του. Δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές του καιρού, δεν θέλει συνεχώς κλάδεμα και δεν «παρεξηγείται» αν το αφήσετε στην ησυχία του. Γι’ αυτό οι άνθρωποι δεν βγάζουν ποτέ αυτό το φυτό από τον κήπο τους καθώς μία φορά το φυτεύεις και αυτό μένει εκεί για πάντα.

Γιατί επιστρέφει πάντα στη μόδα

Η πορτοκαλί ημεροκαλλίς δεν προσφέρει απλώς ένα σύντομο θέαμα, αλλά έχει κάτι που λείπει από τα περισσότερα φυτά που είναι η συνέπεια. Αν και τα λουλούδια του κρατούν λίγο, είναι τόσα πολλά που το φυτό μοιάζει πάντα ανθισμένο.

Δεν είναι ένα φυτό που το φυτεύετε για να το θαυμάζετε κάθε πρωί με το άγχος μην τυχόν πάθει κάτι. Είναι ένα φυτό που το επιλέγετε για να έχετε κάτι που λειτουργεί σωστά, χρόνο με τον χρόνο, χωρίς να σας τρώει ενέργεια.

