Το φυτό με τα αστεροειδή λουλούδια που καλλιεργείται εύκολα σε γλάστρα

Τα φυτά εσωτερικού χώρου δεν είναι μόνο για διακόσμηση, κάποια συνδυάζουν ομορφιά και ανθεκτικότητα. Υπάρχουν είδη με όμορφα άνθη που μεγαλώνουν εύκολα σε γλάστρες και δεν χρειάζονται πολύπλοκη φροντίδα, ιδανικά για το σπίτι σας.

Η Hoya carnosa, γνωστή και ως «κεράκι», είναι ένα αναρριχώμενο φυτό που αναδεικνύει τη διακόσμηση του σαλονιού σας ενώ δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαμβάνουν το πράσινο χωρίς την πίεση της συνεχούς συντήρησης, καθώς προσαρμόζεται εύκολα σε πιο σκιασμένα σημεία.

Ανθίζει εύκολα σε γλάστρες χωρίς μεγάλη φροντίδα

Τα λουλούδια της μοιάζουν με μικρά αστέρια σε λευκούς και ροζ τόνους. Ανθίζει κυρίως από τα τέλη της άνοιξης έως το καλοκαίρι και έχει ένα γλυκό άρωμα που θυμίζει βανίλια.

Για να ανθίσει καλά, η Hoya carnosa χρειάζεται συνθήκες που θυμίζουν το φυσικό υποτροπικό περιβάλλον της.

Αν και αναπτύσσεται καλά στη σκιά, χρειάζεται άφθονο έμμεσο φως για να δώσει τα πιο όμορφα άνθη, γι’ αυτό η τοποθέτηση κοντά σε παράθυρο με φιλτραρισμένο φως είναι ιδανική.

Η Hoya carnosa μεγαλώνει καλύτερα σε μικρές γλάστρες, γιατί οι περιορισμένες ρίζες βοηθούν να βγάζει περισσότερα λουλούδια και μειώνουν τον κίνδυνο να σαπίσουν οι μίσχοι από πολύ νερό. Αν δείτε πεσμένα φύλλα ή ξερά στελέχη, σημαίνει ότι το φυτό χρειάζεται προσοχή στο πότισμα ή στη θέση του.

Πότισμα

Το φυτό χρειάζεται μέτριο πότισμα και καλή αποστράγγιση στη γλάστρα, η οποία πρέπει να διαθέτει αρκετές τρύπες για να αποφεύγεται η συσσώρευση νερού. Παράλληλα, θα πρέπει να προστατεύεται από έντονα ρεύματα αέρα.

