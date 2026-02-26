Το φαινόμενο των “Χαμένων Δεμάτων” έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Μία νέα και μοναδική εμπειρία αγορών έχουν την ευκαιρία να ζήσουν οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου MEGA OUTLET STORE από την Τρίτη 17 Μαρτίου έως και το Σάββατο 21 Μαρτίου, καθώς η γαλλική start-up King Colis πρόκειται να διαθέσει προς πώληση 10 τόνους «αζήτητων δεμάτων» με μυστηριώδες περιεχόμενο.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Αυστρία, Ολλανδία, Σουηδία και Ιρλανδία, η King Colis φέρνει επιτέλους το experiential pop-up store της στην Ελλάδα. Για μία και μόνο εβδομάδα, οι επισκέπτες του pop-up καταστήματος της King Colis θα μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα πραγματικό «κυνήγι θησαυρού» και, με λίγη τύχη, να γίνουν οι νέοι ιδιοκτήτες συσκευών υψηλής τεχνολογίας, επώνυμων ρούχων και παπουτσιών, ρολογιών, προϊόντων ομορφιάς, οικιακών συσκευών, συλλεκτικών αντικειμένων και πολλών ακόμη εκπλήξεων.

Μοναδική ιδέα, απλοί κανόνες: τα δέματα πωλούνται με βάση το βάρος και σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Τα «Standard» δέματα κοστίζουν €2,29 ανά 100 γραμμάρια, ενώ τα «Premium» δέματα κοστίζουν €2,99 ανά 100 γραμμάρια. Οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους 10 λεπτά για να επιλέξουν όσα δέματα επιθυμούν, χωρίς όμως να επιτρέπεται να τα ανοίξουν πριν από την αγορά. Στη συνέχεια, τα δέματα ζυγίζονται για να υπολογιστεί το συνολικό κόστος και, τέλος, έρχεται η πιο συναρπαστική στιγμή: το άνοιγμα και η αποκάλυψη των εκπλήξεων.

Με αφορμή το άνοιγμα του pop-up καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, ο CEO και συνιδρυτής της King Colis, Killian DENIS, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε την King Colis και τη μοναδική της ιδέα στην Ελλάδα. Είναι πάντα μια συναρπαστική εμπειρία, γιατί ποτέ δεν γνωρίζεις τι θα βρεις. Μερικές φορές κρύβονται πραγματικοί θησαυροί μέσα στα κουτιά. Για παράδειγμα, στη Γαλλία ένας πελάτης ανακάλυψε μια μικρή συλλεκτική ράβδο χρυσού, ενώ στην Ιταλία κάποιος βρήκε μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pokémon αξίας €3.000. Φυσικά, η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά ένα είναι σίγουρο: η εμπειρία είναι αξέχαστη. Πιστεύω ότι η προσέλευση στη Θεσσαλονίκη θα είναι εξαιρετική, όπως και στις άλλες χώρες, και συμβουλεύω όσους ενδιαφέρονται να έρθουν νωρίς, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.»

Μια πρωτοβουλία με περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια online παραγγελίες δεν παραδίδονται, συνήθως λόγω λανθασμένης διεύθυνσης. Αφού οι πελάτες λάβουν επιστροφή χρημάτων, τα δέματα αυτά στο παρελθόν καταστρέφονταν. Από το 2023, η King Colis αγοράζει αυτά τα χαμένα δέματα και τους δίνει μια δεύτερη ζωή. Τα δέματα διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ή σε pop-up καταστήματα, σε γνωστά εμπορικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές συμβάλλουν στη μείωση των αποβλήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα pop-up καταστήματα της King Colis είναι 100% οικολογικά σχεδιασμένα.

Πληροφορίες pop-up καταστήματος

Πού: MEGA OUTLET STORE – Γεωργικής Σχολής 43, Πυλαία, Θεσσαλονίκη. Το pop-up της King Colis θα βρίσκεται κοντά στην είσοδο του parking, απέναντι από το κατάστημα Levi’s.

Πότε: Από Τρίτη 17 Μαρτίου έως Σάββατο 21 Μαρτίου

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 21:00

Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό (ανήλικοι κάτω των 16 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα). Για την αποφυγή αναμονής, διατίθενται fast passes με κόστος €15 στο ΕΔΩ