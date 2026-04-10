Ο CEO της McDonald’s απαντά για το viral βίντεο που δοκίμαζε burger… ανόρεκτα: “Για όλα φταίει η μητέρα μου”

O διευθύνων σύμβουλος της McDonald’s, Κρις Κεμπτσίνσκι, έσπασε τη σιωπή του σχετικά με το viral βίντεο στο οποίο δοκίμαζε ένα νέο προϊόν της εταιρείας.

O Κεμπτσίνσκι βρέθηκε άθελά του στο επίκεντρο ενός viral βίντεο στις αρχές του 2026, όταν ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο δοκίμαζε το Big Arch Burger της McDonald’s.

O συγκρατημένος ενθουσιασμός του για το burger, καθώς και ο «προσεκτικός» τρόπος με τον οποίο το δοκίμασε, προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι δεν φαινόταν να του αρέσει καν το προϊόν της εταιρείας στην οποία εργάζεται.

Μάλιστα, το viral βίντεο πυροδότησε γρήγορα μια τάση και σε άλλες αλυσίδες fast food, με τον CEO της Burger King να απαντά ανεβάζοντας δικό του βίντεο, στο οποίο δαγκώνει με όρεξη το νέο και βελτιωμένο Whopper της εταιρείας.

Burger King CEO takes a big bite of a Whopper in new video after McDonald’s CEO went viral for reluctantly nibbling the chain’s new Big Arch Burger. pic.twitter.com/JrV3hw4Xz2 — Pop Crave (@PopCrave) March 3, 2026

Ένα μήνα αργότερα, ο Κεμπτσίνσκι μίλησε στη Wall Street Journal για το viral βίντεο και θέλησε να εξηγήσει τις διατροφικές του συνήθειες.

Η «μικροσκοπική μπουκιά» ήταν τελικά καλή διαφήμιση

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι κατάλαβε πως έγινε viral όταν ένα από τα παιδιά του τον ενημέρωσε τηλεφωνικά: «Μπαμπά, έχεις γίνει viral, αλλά όχι με καλό τρόπο».

«Τότε κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει», είπε γελώντας. «Άρχισα να λαμβάνω μηνύματα, emails και τηλεφωνήματα… μέχρι την χιλιοστή φορά, έλεγα “ναι, το έχω δει”».

Παρά τα πολυάριθμα βίντεο και σχόλια που τον σατίριζαν, ο Κεμπτσίνσκι πιστεύει τελικά ότι επρόκειτο για μια «καλή διαφήμιση» για την κυκλοφορία του Big Arch Burger στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Για μένα, είναι από εκείνες τις περιπτώσεις όπου είναι καλό που ο κόσμος μιλά για το Big Arch. Νομίζω ότι όταν βρίσκεσαι στα social media, γενικά, πρέπει να έχεις γερό στομάχι», πρόσθεσε.

Είναι τελικά χορτοφάγος ή όχι;

Μία από τις βασικές επικρίσεις αφορούσε τη μικροσκοπική μπουκιά που έφαγε, με πολλούς χρήστες να αστειεύονται ότι ίσως είναι χορτοφάγος, ότι μετάνιωσε για την καριέρα του ή ότι απλώς δεν του αρέσει το φαγητό της McDonald’s.

Απαντώντας, ο Κεμπτσίνσκι δήλωσε ότι ευθύνεται… η μητέρα του, η οποία του έμαθε από μικρό να μην μιλά με γεμάτο στόμα. «Σίγουρα δεν είμαι χορτοφάγος. Τα ρίχνω όλα στη μαμά μου, γιατί μου έλεγε “μη μιλάς με γεμάτο στόμα”. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε απλώς να πω “ξέρεις κάτι; Δεν πειράζει, θα μιλήσω με γεμάτο στόμα”».