Δεν έχετε όρεξη για γυμναστική; Ίσως πρέπει να αλλάξετε το πρόγραμμά σας

Αν θέλετε να αποκομίσετε τα μέγιστα από την άσκηση που κάνετε, ίσως πρέπει να την κάνετε την ώρα της ημέρας που ταιριάζει καλύτερα στο βιολογικό σας ρολόι, λένε οι επιστήμονες.

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι πρωινοί τύποι πιθανώς γυμνάζονται καλύτερα το πρωί. Αντιθέτως, οι βραδινοί ίσως ωφελούνται περισσότερο όταν κάνουν γυμναστική το βράδυ.

Ο συγχρονισμός αυτός μπορεί να παράσχει σημαντικά οφέλη στην καρδιά, σύμφωνα με μία νέα μελέτη. Μάλιστα αυτά μπορεί να είναι περισσότερα για όσους ήδη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν καρδιοπάθεια.

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύονται στην ιατρική επιθεώρηση Open Heart. Όπως εξηγούν οι ερευνητές, είναι καλά τεκμηριωμένο πως η άσκηση μειώνει τους καρδιομεταβολικούς κινδύνους. Ωστόσο τα οφέλη της ενδέχεται να εξαρτώνται από τον χρονότυπο (πρωινός ή βραδινός), ο οποίος επηρεάζει τη λειτουργικότητα του οργανισμού.

Για να διερευνήσουν το θέμα, ενέταξαν στη μελέτη τους 134 μεσήλικες εθελοντές (ηλικίες 40-60 ετών). Όλοι τους διήγαγαν καθιστική ζωή και είχαν τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά προβλήματα (π.χ. υπέρταση, περιττά κιλά).

Οι ερευνητές τους ζήτησαν να συμπληρώσουν αναλυτικά ερωτηματολόγια για τον τρόπο ζωής τους. Παρακολούθησαν επίσης επί 48 ώρες τη σωματική θερμοκρασία τους. Με βάση τα στοιχεία που συνέλλεξαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι:

Οι 70 εθελοντές είχαν πρωινό χρονότυπο (έμπαιναν για ύπνο νωρίς και ξυπνούσαν νωρίς το πρωί)

Οι 64 εθελοντές είχαν βραδινό χρονότυπο (έμπαιναν για ύπνο αργά και προτιμούσαν να κοιμούνται μέχρι αργά)

Τα ευρήματα

Οι ερευνητές χώρισαν τυχαία τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες. Και οι δύο έπρεπε να γυμνάζονται σε κυλιόμενο διάδρομο για 40 λεπτά την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Η διαφορά όμως ήταν πως στους μισούς η άσκηση συγχρονίστηκε με το βιολογικό ρολόι τους. Οι υπόλοιποι γυμνάζονταν με το αντίθετο ωράριο.

Έπειτα από τρεις μήνες, παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στην φυσική κατάσταση όλων των εθελοντών. Ωστόσο ο συγχρονισμός του χρονότυπου με την άσκηση παρείχε πολύ μεγαλύτερα οφέλη:

Στην αρτηριακή πίεση

Την αεροβική ικανότητα

Σε δείκτες της μεταβολικής υγείας

Στην ποιότητα του ύπνου

Η συστολική αρτηριακή πίεση των εθελοντών, λ.χ., είχε μειωθεί κατά μέσον όρο 10,5 mmHg στους εθελοντές που συγχρόνισαν την άσκηση στον χρονότυπό τους. Σε όσους όμως γυμνάζονταν αντίθετα από το βιολογικό ρολόι τους, η μείωση ήταν σχεδόν η μισή (μόλις 5,5 mmHg). Η συστολική πίεση είναι ο μεγάλος αριθμός στη μέτρηση.

Πού μπορεί όμως να οφείλονται οι διαφορές αυτές; Οι ερευνητές λένε ότι το βιολογικό ρολόι του οργανισμού ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης. Ρυθμίζει επίσης τα επίπεδα των ορμονών και της ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επομένως μπορεί να επηρεάζει την απόδοση και την συμμόρφωση στην άσκηση.

