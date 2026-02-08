Χειρουργός προειδοποιεί για το λάθος που κάνουν εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά με το χαρτί υγείας

Ένα λάθος που κάνουν καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι στην τουαλέτα ενδέχεται να επιβαρύνει σοβαρά την υγεία τους, σύμφωνα με έναν από τους πιο γνωστούς χειρουργούς πρωκτού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Dr Evan Goldstein, γνωστός και με τo προσωνύμιo «Dr Butthole», μίλησε ανοιχτά για τις συνήθειες υγιεινής που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν συχνά σε ερεθισμούς, φλεγμονές και χρόνιες παθήσεις της ευαίσθητης περιοχής.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast «Am I Doing It Wrong» της HuffPost, επισήμανε ότι το λεγόμενο «παραδοσιακό σκούπισμα» με χαρτί υγείας, ειδικά όταν γίνεται έντονα ή για παρατεταμένο χρόνο, μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμούς και ερεθισμό στο δέρμα.

Ωστόσο, ακόμη πιο προβληματική χαρακτήρισε τη χρήση υγρών μαντηλιών, τα οποία πολλοί επιλέγουν ως πιο «ήπια» εναλλακτική λύση.

«Δεν είναι μόνο καταστροφικά για το περιβάλλον, αλλά και για την ίδια την περιοχή», τόνισε, προσθέτοντας ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών του αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με τη χρήση τους.

Όπως εξηγεί, τα υγρά μαντηλάκια περιέχουν χημικές ουσίες που μπορούν να διαταράξουν το φυσικό μικροβίωμα της περιοχής. «Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στα “καλά” και τα “κακά” βακτήρια. Τα μαντηλάκια διαλύουν αυτή την ισορροπία με πολύ επιθετικό τρόπο», σημείωσε.

Η διατάραξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε δερματίτιδες, λοιμώξεις, αλλά και σε πιο σοβαρές καταστάσεις, όπως αιμορροΐδες, ραγάδες ή μυκητιάσεις.

Παράλληλα, ο γιατρός αναγνωρίζει ότι και το στεγνό χαρτί υγείας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται συχνά. Για τον λόγο αυτό, προτείνει ως πιο ασφαλή λύση τον καθαρισμό με νερό, είτε μέσω μπιντέ είτε με φορητές συσκευές πλύσης, πρακτική που είναι ήδη διαδεδομένη σε πολλές χώρες του κόσμου.

«Αν λερωθεί οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος, δεν θα το καθαρίζαμε απλώς με ένα στεγνό χαρτί», σχολίασε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σωστής υγιεινής.

Η βασική του σύσταση, πάντως, είναι σαφής: ήπιος καθαρισμός με νερό και προσεκτικό στέγνωμα της περιοχής στο τέλος, ώστε να αποφεύγονται ερεθισμοί και επιπλοκές.