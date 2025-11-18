Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός της όπερας “Σαλώμη” του Ρίχαρντ Στράους από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Η Πειραιώς, στο πλαίσιο της δημιουργικής συνεργασίας της με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Κ.Ο.Α.), υποστηρίζει ως Χρυσός Χορηγός την όπερα «Σαλώμη» του Ρίχαρντ Στράους που βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Όσκαρ Ουάιλντ και θα παρουσιαστεί σε συναυλιακή μορφή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 23 Δεκεμβρίου 2025 υπό την μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού Λουκά Καρυτινού.

Η απαιτητική αυτή παραγωγή, με τη συμμετοχή διακεκριμένων καλλιτεχνών, αποτελεί ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την προσφορά και τον ρόλο της Κ.Ο.Α. στην πολιτιστική ζωή της χώρας. Η διεθνώς διακεκριμένη υψίφωνος Ελένα Στίχινα ενσαρκώνει τη Σαλώμη, με τον Βόλφγκανγκ Άμπλινγκερ-Σπερχάκε ως ιδανικό Ηρώδη. Στους ρόλους του Ιωάννη και της Ηρωδιάδας εμφανίζονται ο Δημήτρης Τηλιακός και η Κατερίνα Οικονόμου, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της με τον ρόλο της Σαλώμης. Τη μουσική προετοιμασία έχει αναλάβει ο Δημήτρης Γιάκας.

Η συνεργασία της Πειραιώς με την Κ.Ο.Α., εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας για τον Πολιτισμό.