Η Πειραιώς χορηγός του αφιερώματος στον Νίκο Σ. Πετρόπουλο και της όπερας “Τόσκα” στην Εθνική Λυρική Σκηνή

|
THESTIVAL TEAM

Η Πειραιώς, στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης που παρέχει στην Τέχνη και τον Πολιτισμό, συνεχίζει τη δημιουργική συνεργασία της με την Εθνική Λυρική Σκηνή, με τη χορηγία του αφιερώματος στον σπουδαίο δημιουργό Νίκο Σ. Πετρόπουλο, που εγκαινιάζεται με την παρουσίαση της δημοφιλούς όπερας «Τόσκα» του Τζάκομο Πουτσίνι.

Η «Τόσκα» παρουσιάζεται από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως τις 9 Ιανουαρίου 2026 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σηματοδοτώντας την έναρξη του αφιερώματος που πραγματοποιείται με τη χορηγία της Πειραιώς. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι ο Μέγας Δωρητής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, κατά τη σεζόν 2025/26, αναβιώνουν στην ΕΛΣ δύο από τις εμβληματικές παραγωγές του Νίκου Σ. Πετρόπουλου: η «Τόσκα» του Τζάκομο Πουτσίνι και η «Τραβιάτα» του Τζουζέππε Βέρντι. Ο Νίκος Σ. Πετρόπουλος έχει υπογράψει ως σκηνογράφος, ενδυματολόγος και σκηνοθέτης περισσότερες από είκοσι παραγωγές όπερας, οπερέτας και χοροδραμάτων, οι οποίες επαναλαμβάνονται με τεράστια επιτυχία τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

Η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς για τον Πολιτισμό, με στόχο την προαγωγή και ενίσχυση έργων μοναδικής πολιτιστικής αξίας και δημιουργών υψηλού επιπέδου που διαμορφώνουν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της χώρας.

