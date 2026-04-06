Πάνω από 75% η πληρότητα στις πτήσεις της Aegean για το Πάσχα – Οι δημοφιλείς προορισμοί από τη Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερα αυξημένη καταγράφεται η επιβατική κίνηση για την πασχαλινή περίοδο του 2026 στις πτήσεις της Aegean, με τη μέση πληρότητα να έχει ήδη ξεπεράσει το 75%, τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και σε αυτό του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η εικόνα της φετινής χρονιάς κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα με το Πάσχα του 2025, παρά το γεγονός ότι πέρυσι οι εορτασμοί Καθολικών και Ορθοδόξων συνέπεσαν χρονικά, ενισχύοντας περαιτέρω τη ζήτηση. Μάλιστα, σε ορισμένους προορισμούς – κυρίως του εξωτερικού – οι πληρότητες ξεπερνούν ήδη το 85%.

Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε αυξημένες ακυρώσεις πτήσεων προς την περιοχή. Ωστόσο, η ταξιδιωτική διάθεση των Ελλήνων παραμένει ισχυρή, με τη ζήτηση να κατευθύνεται κυρίως προς προορισμούς της Ιβηρικής Χερσονήσου, το Μαρόκο και τις χώρες της Σκανδιναβίας.

Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί

Από το αεροδρόμιο της Αθήνας, οι κορυφαίοι προορισμοί του εξωτερικού περιλαμβάνουν τη Στοκχόλμη, το Ελσίνκι, τη Μπολόνια, το Λουξεμβούργο και το Μπιλμπάο. Στο εσωτερικό, υψηλή ζήτηση παρουσιάζουν η Κάρπαθος, η Σάμος, η Αλεξανδρούπολη, η Λέρος και τα Ιωάννινα.

Αντίστοιχα, από τη Θεσσαλονίκη, οι πιο δημοφιλείς διεθνείς προορισμοί είναι η Βαρκελώνη, οι Βρυξέλλες, το Μιλάνο, η Λάρνακα και η Ρώμη, ενώ στο εσωτερικό ξεχωρίζουν η Κως, η Σαντορίνη, η Λήμνος, η Ρόδος και η Μύκονος.

Κορύφωση της κίνησης τις ημέρες αιχμής

Η επιβατική κίνηση κορυφώνεται τη Μεγάλη Πέμπτη για το δίκτυο εσωτερικού από την Αθήνα, με τις πληρότητες να φτάνουν το 82%, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού η μεγαλύτερη ζήτηση καταγράφεται τη Δευτέρα του Πάσχα, αγγίζοντας το 87%.

Αυξημένη αναμένεται η κίνηση και από τη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα του Πάσχα, με τις πληρότητες να εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 72% στο εσωτερικό και έως και το 96% στις διεθνείς πτήσεις.

Έγκαιρος προγραμματισμός αλλά και διαθέσιμες επιλογές

Όπως επισημαίνεται, οι Έλληνες ταξιδιώτες έχουν φροντίσει να οργανώσουν εγκαίρως τις πασχαλινές τους αποδράσεις, ιδιαίτερα για το εξωτερικό και τις περιόδους αιχμής. Παρά τη μεγάλη ζήτηση, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για όσους αποφασίσουν την τελευταία στιγμή.

Μεταξύ των προορισμών όπου εντοπίζονται ακόμη ευκαιρίες συγκαταλέγονται δημοφιλείς ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, η Πράγα, το Ζάγκρεμπ και το Ντουμπρόβνικ.