Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης: Αύξηση στις πληρότητες και στα έσοδα το 2025

Αισιόδοξα είναι τα στοιχεία, όσον αφορά την τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα ετήσια στοιχεία της Ένωσης ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, δείχνουν ότι η πληρότητα στα καταλύματα σημείωσε αύξηση 0.9% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, με τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο να αυξάνονται κατά 5.3%.

Η γαστρονομία βρίσκεται στην κορυφή των λόγων προτίμησης της Θεσσαλονίκης από τουρίστες με 35%. Ακολουθεί η νυχτερινή ζωή με 32%, οι αρχαιολογικοί χώροι και οι χώροι με πολιτιστικό ενδιαφέρον με 31% και τα ψώνια με 30%.

Παράλληλα σημειώθηκε αύξηση στις αεροπορικές αφίξεις για το 4ο τρίμηνο του 2025 κατά 8% σε σύγκριση με το 2024. Σε σταθερά επίπεδα η συνολική ικανοποίηση των επισκεπτών, με 7.8 στα 10.

Όλοι οι φορείς τόνισαν την ανάγκη για σύμπνοια, που θα προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία στους επισκέπτες και θα προσδώσει μεγαλύτερα οφέλη για επιχειρήσεις τους και την πόλη, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.