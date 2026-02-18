Ελληνική η 2η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor

Η TripAdvisor, η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα παγκοσμίως, δημοσίευσε τη λίστα με τις 20 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026.

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα των «Travellers’ Choice awards» σε αυτή τη λίστα εντοπίζονται τέσσερις ελληνικές ακτές, τρεις στην Κρήτη και μία στην Κέρκυρα.

Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε το Ελαφονήσι, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Μπάλος.

Τα Φαλάσαρνα κατατάχθηκαν ενδέκατα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα κατέλαβε τη 14η θέση στη λίστα.

Στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται η Ίσλα Πάσιον, μία ιδιωτική παραλία κοντά στο Κοζουμέλ του Μεξικού, γνωστή για τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά της.

Η αναλυτική λίστα με τις 20 κορυφαίες παραλίες για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor: