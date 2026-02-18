MENOY

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ελληνική η 2η καλύτερη παραλία στον κόσμο για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η TripAdvisor, η μεγαλύτερη ταξιδιωτική πλατφόρμα παγκοσμίως, δημοσίευσε τη λίστα με τις 20 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026.

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα των «Travellers’ Choice awards» σε αυτή τη λίστα εντοπίζονται τέσσερις ελληνικές ακτές, τρεις στην Κρήτη και μία στην Κέρκυρα.

Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε το Ελαφονήσι, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Μπάλος.

Τα Φαλάσαρνα κατατάχθηκαν ενδέκατα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα κατέλαβε τη 14η θέση στη λίστα.

Στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται η Ίσλα Πάσιον, μία ιδιωτική παραλία κοντά στο Κοζουμέλ του Μεξικού, γνωστή για τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά της.

Η αναλυτική λίστα με τις 20 κορυφαίες παραλίες για το 2026 σύμφωνα με το TripAdvisor:

  1. Ίσλα Πάσιον (Κοζουμέλ), Μεξικό
  2. Ελαφονήσι (Κρήτη), Ελλάδα
  3. Μπάλος (Κρήτη), Ελλάδα
  4. Ιγκλ Μπιτς (Παλμ-Ιγκλ Μπιτς), Αρούμπα
  5. Πράια ντα Φαλέσια (Όλος ντε Άγκουα), Πορτογαλία
  6. Μπανάνα Μπιτς (Πουκέτ), Ταϊλάνδη
  7. Λα Χόγια (Σαν Ντιέγκο), Καλιφόρνια
  8. Λα Πελόζα (Σαρδηνία), Ιταλία
  9. Μάνλι Μπιτς (Σίδνεϊ), Αυστραλία
  10. Μπόουλντερς Πίνγουιν Κόλορι (Σάιμον), Νότια Αφρική
  11. Φαλάσαρνα (Κρήτη), Ελλάδα
  12. Πλάτχα Ντε Μούρο (Μαγιόρκα), Ισπανία
  13. Τομπάκο Μπέι (Σεντ Τζορτζ), Βερμούδες
  14. Παλαιοκαστρίτσα (Κέρκυρα), Ελλάδα
  15. Κάιτ (Ντουμπάι), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
  16. Κελίνγκινγκ (Νούσα Πενίντα), Ινδονησία
  17. Κλίαργουότερ (Φλόριντα), ΗΠΑ
  18. Σπιάτζια ντε Κονίγλι (Λαμπεντούζα), Ιταλία
  19. Μπόντι Μπιτς (Σίδνεϊ), Αυστραλία
  20. Πλάγια ντε Μασπαλόμας (Γκραν Κανάρια), Ισπανία

Ελαφονήσι Χανιά

