ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Aegean: Οι top προορισμοί εσωτερικού και εξωτερικού από Θεσσαλονίκη και Αθήνα για το τριήμερα της Καθαράς Δευτέρας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αναμένεται να διαμορφωθεί η επιβατική κίνηση το προσεχές τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, καθώς σημαντικός αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών έχει ήδη προγραμματίσει τις αποδράσεις του. Στην κορυφή των προτιμήσεων καταγράφονται οι προορισμοί του εξωτερικού, ενώ παράλληλα έντονο παραμένει το ενδιαφέρον και για δημοφιλείς προορισμούς εντός Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ταξιδιωτικής ζήτησης για τη συγκεκριμένη αργία.

Στοιχεία πληρότητας και δημοφιλών προορισμών για τo τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας:

– Η επιβατική κίνηση για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, τόσο από τη βάση της Αθήνας όσο και από τη βάση της Θεσσαλονίκης, διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τους συντελεστές πληρότητας να υπερβαίνουν το 80%.

– Ειδικότερα, στο δίκτυο εξωτερικού από τη μεγαλύτερη βάση της AEGEAN στην Αθήνα, οι πληρότητες ξεπερνούν το 85%, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα κινούνται και οι επιδόσεις από τη βάση του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

– Αντίστοιχα, θετική είναι η εικόνα και στο δίκτυο εσωτερικού, όπου οι πληρότητες από την Αθήνα αγγίζουν το 80%, με τη Θεσσαλονίκη νακαταγράφει ακόμη υψηλότερα ποσοστά, ξεπερνώντας το 85%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά αυξημένη ταξιδιωτική ζήτηση για την περίοδο.

-Η υψηλότερη δυναμική στις πληρότητες, τόσο στο δίκτυο εξωτερικού όσο και στο δίκτυο εσωτερικού, καταγράφεται τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή και Καθαρά Δευτέρα, με την επιβατική κίνηση από και προς τις δύο μεγαλύτερες βάσεις της εταιρείας να εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη.

Top προορισμοί εξωτερικού από τις δυο μεγαλύτερες βάσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης:

Τοp προορισμοί εσωτερικού από τις δύο μεγαλύτερες βάσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

– Φέτος, οι Έλληνες ταξιδιώτες επιλέγουν κυρίως δημοφιλείς, διαχρονικούς προορισμούς του εξωτερικού, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού ιδιαίτερα υψηλά στη λίστα προτιμήσεων βρίσκονται κυρίως νησιωτικοί προορισμοί, που συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον για την περίοδο.

– Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι υψηλές πληρότητες καταγράφουν και προορισμοί εναλλακτικοί και λιγότερο δημοφιλείς, όπως η Σόφια, το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και το Ζάγκρεμπ, αλλά και η Τζέντα, το Ριάντ και το Άμπου Ντάμπι.

– Διαχρονικά και ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ταξιδιωτικής ζήτησης όπως οι αργίες, η πλειονότητα των ταξιδιωτών προγραμματίζει και ολοκληρώνει τις κρατήσεις της αρκετό χρονικό διάστημα νωρίτερα. Ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές σε διάφορους προορισμούς, μεταξύ των οποίων η Τιφλίδα, το Γιερεβάν και το Κισινάου.

Aegean

