To MyStreet επεκτείνεται: Υποδομές ΑμεΑ, ράμπες και διαβάσεις στο χάρτη – Σύντομα και το Μητρώο Απινιδωτών

Τέσσερις νέες κατηγορίες γεωχωρικών δεδομένων θα προστεθούν στο MyStreet έως το τέλος Φεβρουαρίου, ανοίγοντας ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην καταγραφή της πρόσβασης και της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους. Στοιχεία για υποδομές Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) – διαβάσεις, ράμπες πεζοδρομίων και ράμπες εισόδων – θα προστεθούν στα υπάρχοντα δεδομένα για σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης σε έκτακτες ανάγκες. Στη συνέχεια προγραμματίζεται η ενσωμάτωση του Εθνικού Μητρώου Απινιδωτών, που θα προσθέσει κρίσιμα δεδομένα ασφάλειας στον χάρτη.

«Η προστασία του δημόσιου χώρου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και ενισχύεται μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, όπως το MyCoast για τις ακτές μας και το MyStreet για τους κοινόχρηστους χώρους στις πόλεις. Ο δημόσιος χώρος δεν είναι προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα όλων: των πεζών, των οικογενειών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία, κάθε πολίτη που θέλει να κινείται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια μέσα στην πόλη. Η πρόσβαση σε πλατείες, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους δεν μπορεί να εμποδίζεται από αυθαίρετες καταλήψεις ή υπερβάσεις αδειών. Πλέον περνάμε στην επόμενη φάση της εφαρμογής: ενισχύουμε περαιτέρω το MyStreet, επεκτείνουμε τις λειτουργίες του και το εξελίσσουμε σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υποδομή προστασίας του δημόσιου χώρου. Σύντομα θα ενσωματωθούν νέες κρίσιμες δυνατότητες, όπως οι «Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ» και το «Μητρώο Απινιδωτών», ώστε η εφαρμογή να υπηρετεί όχι μόνο τη νομιμότητα, αλλά και την προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή. Με σχέδιο και συνέπεια, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ψηφιακά εργαλεία που προστατεύουν το κοινό καλό και διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η αλλαγή δεν είναι απλώς προσθήκη συγκεντρωμένων δεδομέων στο χάρτη. Το MyStreet λειτουργεί ως δίαυλος ανάμεσα στους πολίτες και τη διοίκηση: οι αναφορές που υποβάλλουν οι χρήστες προωθούνται αυτόματα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων και λαμβάνουν συνέχεια από τον αρμόδιο δήμο. Οι δήμοι έχουν πλήρη εικόνα των δημοσιευμένων παραχωρήσεων και των αναφορών και μπορούν να αναθέτουν ελέγχους στη Δημοτική Αστυνομία ή, όταν αυτή δεν υπάρχει, στην ΕΛ.ΑΣ. Η διαδικασία προβλέπει ταυτόχρονα περιορισμούς που θωρακίζουν την αξιοπιστία των αναφορών: κάθε χρήστης μπορεί να υποβάλει έως τρεις καταγγελίες ανά ημέρα και ανά τύπο, ενώ οι καταγγελίες γίνονται δεκτές μόνο για σημεία εντός 500 μέτρων από την τρέχουσα τοποθεσία του χρήστη. Οι επώνυμες αναφορές ταυτοποιούνται μέσω TaxisNet, ενώ οι πολίτες παρακολουθούν την πορεία της καταγγελίας μέσα από την εφαρμογή.

Τα στοιχεία χρήσης αποτυπώνουν την κλίμακα της εφαρμογής: 12.258 δημοσιευμένες παραχωρήσεις από 135 δήμους και 13.302 καταγγελίες/αναφορές. Από αυτές, 2.496 έχουν οδηγήσει σε έλεγχο με αποτέλεσμα «Συμμόρφωση», 1.874 σε «Μη συμμόρφωση», ενώ 8.932 εξακολουθούν να περιμένουν έλεγχο. Πρωταθλητές στη δημοσίευση παραχωρήσεων είναι ο Δήμος Αθηναίων (1.991) και ο Δήμος Θεσσαλονίκης (1.227), ακολουθούμενοι από Βόλο, Κώ, Τρικκαίων, Καλαμάτα, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και Πάρο.

Τα άμεσα επόμενα βήματα είναι διπλά: πρώτον, η ολοκλήρωση των νέων δεδομένων -ιδιαίτερα των στοιχείων προσβασιμότητας και του μητρώου απινιδωτών- που θα κάνουν τον χάρτη πιο χρήσιμο σε καθημερινές ανάγκες και σε έκτακτες περιστάσεις. Δεύτερον, η επιτάχυνση και βελτιστοποίηση των ροών από την αναφορά στην παρέμβαση, ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής για έλεγχο και απόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η εκπαίδευση και η υποστήριξη των δήμων στην καταχώριση και διαχείριση των δεδομένων, έργο που έχει ήδη ξεκινήσει από τα συναρμόδια υπουργεία και την ΚΕΔΕ, θα κρίνει μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητας.

Η εφαρμογή δίνει στους πολίτες εργαλεία να καταγράφουν και να αναφέρουν παραβάσεις -από υπέρβαση ορίων τραπεζοκαθισμάτων έως παρεμπόδιση πρόσβασης για ΑμεΑ- και παράλληλα δίνει στους δήμους πρόσβαση σε συγκεντρωμένα, γεωχωρικά οργανωμένα δεδομένα. Στόχος της επόμενης φάσης είναι να μειωθούν οι εκκρεμότητες, να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεμβάσεων και να ενσωματωθούν κρίσιμες υποδομές στον ψηφιακό χάρτη.

Να θυμίσουμε ότι το MyStreet είναι διαθέσιμο δωρεάν στο App Store και το Play Store. Σχεδιασμένο στα πρότυπα της MyCoast, η πλατφόρμα επιδιώκει την ολιστική χαρτογράφηση των δημόσιων χώρων, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια στη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων.