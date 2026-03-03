Το λάθος που κάνουν οι 9 στους 10 με PIN και password

Οι 9 στους 10 κάνουν ένα συγκεκριμένο λάθος με τους κωδικούς και τα password που χρησιμοποιούν, θέτοντας χωρίς να το συνειδητοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα σε κίνδυνο.

Ποιο είναι το λάθος αυτό;

Η χρήση ίδιου ή παρόμοιου κωδικού παντού: Το ίδιο PIN στην τραπεζική κάρτα και στο κινητό, το ίδιο password στο email, στα social media και στις online αγορές.

Η αλήθεια είναι ότι είναι βολικό αφού πόσους διαφορετικούς κωδικούς μπορεί να θυμάται κανείς; Ωστόσο έχετε σκεφτεί πως αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση σε έναν λογαριασμό σας, για παράδειγμα μέσω διαρροής δεδομένων από μια ιστοσελίδα, μπορεί πολύ εύκολα να δοκιμάσει τα ίδια στοιχεία και σε άλλες δημοφιλείς υπηρεσίες; Αυτή η τακτική, γνωστή ως “credential stuffing“, βασίζεται ακριβώς στο γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι επαναχρησιμοποιούν τους κωδικούς τους σε πολλαπλούς λογαριασμούς και εφαρμογές.

Έτσι, μια φαινομενικά μικρή αμέλεια μπορεί να ανοίξει την πόρτα σε email, τραπεζικούς λογαριασμούς και προσωπικά δεδομένα.



Ποια είναι η λύση;

Χρησιμοποιήστε διαφορετικό password για κάθε σημαντική υπηρεσία, ενεργοποιήστε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) όπου διατίθεται και αποφύγετε απλούς αριθμητικούς συνδυασμούς στο PIN σας.

Αν μέχρι σήμερα κάνατε κι εσείς το ίδιο λάθος, τώρα που γνωρίζετε είναι η στιγμή να το διορθώσετε.

PIN και password είναι το κλειδί της ζωής μας online

Στην ψηφιακή εποχή, η ασφάλεια είναι κρίσιμη. Οι λογαριασμοί μας δεν περιέχουν μόνο φωτογραφίες ή μηνύματα αλλά σημαντικά προσωπικά δεδομένα, οικονομικές πληροφορίες, στοιχεία ταυτότητας και πρόσβαση σε υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή μας.



Οι ψηφιακές απειλές δεν είναι θεωρητικές. Οι επιθέσεις είναι αυτοματοποιημένες και αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Όπως κλειδώνουμε την πόρτα του σπιτιού μας χωρίς δεύτερη σκέψη για να προστατεύσουμε την περιουσία μας, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τους ψηφιακούς μας κωδικούς.

Στον σημερινό κόσμο, το PIN και το password είναι το κλειδί της ζωής μας online.

Πηγή: instyle.gr