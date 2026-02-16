Το iOS 27 θα βελτιώσει την μπαταρία των iPhone

Σύμφωνα με τον Mark Gurman, τον γνωστό insider και δημοσιογράφο του Bloomberg, η Apple πρόκειται να βελτιώσει την μπαταρία των iPhone με το iOS 27, το οποίο θα δούμε τον Σεπτέμβριο μαζί με τα iPhone 18.

Ο Gurman λέει χαρακτηριστικά ότι η Apple θα «νοικοκυρέψει» τον κώδικα του iOS, θα αναβαθμίσει παλιές εφαρμογές και θα κάνει ορισμένα «tweaks» στο Liquid Glass για να συμπεριφέρεται καλύτερα. Αυτές οι τρεις μεγάλες αλλαγές θα βελτιώσουν αισθητά την μπαταρία των iPhone.



Η Apple αναμένεται να επικεντρωθεί πλήρως στη βελτίωση της απόδοσης και της σταθερότητας. Η αρχή θα γίνει με το «καθάρισμα» του κώδικα, με τον Gurman να αναφέρει ότι το iOS περιγράφεται ως «ακατάστατο εσωτερικά της Apple», καθώς τα τελευταία χρόνια οι χρήστες βλέπουν όλο και περισσότερα bugs, μέτρια διαχείριση της μπαταρίας και μέτρια απόδοση.



Με όλο αυτό το καθάρισμα που αναμένεται με το iOS 27, η Apple θέλει να βελτιώσει τη συνολική κατάσταση. Οι μηχανικοί της εργάζονται σκληρά για να προσφέρουν μεταξύ άλλων και καλύτερη αυτονομία στην μπαταρία.

Ο Mark Gurman έγραψε τα εξής:

Η Apple ελπίζει ότι οι αλλαγές στον βασικό κώδικα θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις αποδοτικότητας, οι οποίες θα προσφέρουν εν τέλη μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας.

Το iOS 27 θα αποκαλυφθεί τον Ιούνιο κατά τη διάρκεια του WWDC 2026 και αναμένεται να γίνει διαθέσιμο σε όλους τον Σεπτέμβριο. Για οτιδήποτε νεότερο παραμείνετε συντονισμένοι στο Unboxholics.com.

