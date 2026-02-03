MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

|
THESTIVAL TEAM

Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα απαιτήσει από τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι.

«Τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σ’ ένα χώρο στον οποίο δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκονται μόνα τους… Δεν θα το δεχόμαστε πλέον αυτό», δήλωσε ο Σάντσεθ. «Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του θα καταθέσει επίσης την ερχόμενη εβδομάδα ένα νέο νομοσχέδιο, που προβλέπει ότι τα διευθυντικά στελέχη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα λογοδοτούν για παράνομα περιεχόμενα και περιεχόμενα μίσους.

Το Δεκέμβριο η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Την εφαρμογή αυτού του μέτρου παρακολουθούν στενά άλλες χώρες, όπως η Βρετανία και η Γαλλία, που εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν παρόμοια μέτρα με βάση την ηλικία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισπανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων προκαλεί τρόμο σε κατοίκους, γονείς και εκπαιδευτικούς δίπλα σε δημοτικό σχολείο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Κλυδωνισμοί στη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας από τις σχέσεις της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ με τον Έπστιν: “Είσαι τόσο γλυκός” – “Καλό το Παρίσι για μοιχεία”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κύπελλο Ελλάδας: Αλλάζει έδρα ο τελικός λόγω έργων στο ΟΑΚΑ – Ποια είναι η επικρατέστερη επιλογή

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 10 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 3 Φεβρουαρίου

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Πολωνία: Drone έπεσε σε στρατιωτική βάση στις 28 Ιανουαρίου

LIFESTYLE 23 λεπτά πριν

Στράτος Τζώρτζογλου: Έχω κουραστεί να μιλάω για τη Σοφία – Είναι δική μου απόφαση ο χωρισμός και είναι οριστικός