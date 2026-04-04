Αυτός είναι ο πιο σπάνιος τύπος προσωπικότητας στον κόσμο – Μήπως τον έχετε εσείς;

Οκαθένας μας είναι μοναδικός, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά σύμφωνα με το τεστ Myers-Briggs, όλοι μας ανήκουμε σε κάποιον από τους 16 διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας που αναγνωρίζει.

Ο πιο σπάνιος από αυτούς αποκαλείται INFJ, που προέρχεται από γράμματα των αγγλικών λέξεων για τις έννοιες εσωστρέφεια (introversion), διαίσθηση (intuition), αίσθημα (feeling) και κρίση (judgment). Αντιστοιχεί μόλις στο 1,5% του γενικού πληθυσμού.

Οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από το συγκεκριμένο τύπο προσωπικότητας, ενώ έχουν εσωστρεφή φύση, ταυτόχρονα εστιάζουν ιδιαίτερα την προσοχή τους στους άλλους. Είναι αρκετά προικισμένοι, καθώς δεν αφήνουν τα συναισθήματά τους να τους παρασύρουν, αλλά η συμπεριφορά τους υπαγορεύεται, σε μεγάλο βαθμό, από τη λογική σκέψη. Ανάλογα με την εκάστοτε συνθήκη, μπορούν να ισορροπούν ανάμεσα στον αυτοέλεγχο και τον αυθορμητισμό. Καθώς συνδυάζουν χαρακτηριστικά από διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας, δεν είναι εύκολο να τους αναγνωρίσει κάποιος.



Η Jane Granneman, συγγραφέας του βιβλίου «The Secret Lives of Introverts: Inside Our Hidden World» («Η μυστική ζωή ενός εσωστρεφούς: Μέσα στον κρυμμένο κόσμο μας»), υποστηρίζει ότι το βασικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ανήκει στον τύπο INFJ είναι η εσωστρεφής διαίσθηση. Έχει το χάρισμα, δηλαδή, να αντιλαμβάνεται μοτίβα στον κόσμο γύρω του συχνά χωρίς να το συνειδητοποιεί ούτε καν ο ίδιος. Με αυτό τον τρόπο, είναι καλός στο να ψυχολογεί τον χαρακτήρα των γύρω του, μια δύναμη που δεν γίνεται πάντα ξεκάθαρη στους άλλους.

Το βασικό μειονέκτημά του; Καθώς μπαίνει εύκολα στη θέση του άλλου και μπορεί να νιώσει ό,τι νιώθει, είναι ιδιαίτερα συναισθηματικός, απορροφώντας σαν σφουγγάρι ακόμα και τα συναισθήματα ενός αγνώστου – για τον οποίο μπορεί να διάβασε, για παράδειγμα, σε μια είδηση της επικαιρότητας. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για κάποιο κοντινό του πρόσωπο. Τουλάχιστον, χάρη στην ενσυναίσθησή του, αντιλαμβάνεται ενστικτωδώς πώς θα υποστηρίξει τους αγαπημένους του σε μια δύσκολη στιγμή.

