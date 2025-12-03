Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 3η Δεκεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 3 Δεκεμβρίου:

1854 Εξέγερση χρυσωρύχων στην Αυστραλία, με 20 νεκρούς. Το περιστατικό, που θα μείνει γνωστό ως «Eureka Stockade», θα συμβάλει στη σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης των Αυστραλών.

1907 Αποχή από τα μαθήματα αποφασίζουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαμαρτυρόμενοι για το υποχρεωτικό του μαθήματος της Γυμναστικής («Γυμναστικά»).

1912 Διεξάγεται η Ναυμαχία της Έλλης. Ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης κατατροπώνει τον τουρκικό στόλο στη θαλάσσια περιοχή των Στενών των Δαρδανελίων.

1944 Πέφτει η πρώτη σφαίρα στα Δεκεμβριανά, μία από τις μελανότερες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. 28 νεκροί και περίπου 100 τραυματίες, είναι ο τραγικός απολογισμός των αιματηρών επεισοδίων που συνοδεύουν τη διαδήλωση προς το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος.

1963 Στην Ελλάδα, αποφασίζεται ότι τα διδακτικά βιβλία θα διανέμονταν δωρεάν στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων.

1967 Οι τελευταίες μονάδες της ελληνικής μεραρχίας, η οποία εστάλη στην Κύπρο επί Γεωργίου Παπανδρέου, εγκαταλείπουν το νησί και το αφήνουν ανυπεράσπιστο, σε εφαρμογή της Συμφωνίας Παπαδόπουλου – Τσαγλαγιαγκίλ.

Γεννήσεις

1911 Νίνο Ρότα, ιταλός συνθέτης, που «έντυνε» μουσικά τις ταινίες του Φεντερίκο Φελίνι. (Θαν. 10/4/1979)

1930 Ζαν Λικ Γκοντάρ, γάλλος σκηνοθέτης, ο επονομαζόμενος και «πάπας της νουβέλ βαγκ». (Θαν. 13/9/2022)

1948 Όζι Όσμπορν, Βρετανός τραγουδιστής, ηγέτης του χέβι μέταλ συγκροτήματος «Black Sabbath». (Θαν. 22/7/2025)

Θάνατοι

311 Διοκλητιανός, Ρωμαίος αυτοκράτορας. (Γεν. 22/12/244)

1894 Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, σκωτσέζος συγγραφέας. («Το Νησί των Θησαυρών», «Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ») (Γεν. 13/11/1850)

1988 Πάνος Γαβαλάς, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. (Γεν. 26/10/1926)

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα της Βασκικής Γλώσσας

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία