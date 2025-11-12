Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 12 Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου:

333 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τους Πέρσες στην Ισσό. (Η Μάχη της Ισσού)

1933 Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία του υποτιθέμενου τέρατος του Λοχ Νες.

1940 Μετά την αποτυχία της ιταλικής επιθέσεως στο Αλβανικό Μέτωπο, ο Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει διαταγή προς το Γενικό Επιτελείο του να εκπονήσει σχέδιο και να προπαρασκευάσει επίθεση κατά της Ελλάδας.

1942 Ο πρώτος νεκρός πυροσβέστης στην Ελλάδα. Ο δόκιμος πυροσβέστης Β’ τάξεως, Κωνσταντίνος Πούλιος, σκοτώνεται κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη. Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί στη χώρα μας ως Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών.

1990 Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέρνερς – Λι (TBL για τους φίλους του) εφευρίσκει τον Παγκόσμιο Ευρύ Ιστό, γνωστότερο με τα αρχικά WWW, πάνω στον οποίο βασίζεται η λειτουργία του διαδικτύου.

1998 Συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος έφτασε στην ιταλική πρωτεύουσα από τη Μόσχα με πτήση των ρωσικών αερογραμμών. Η αστυνομία δεν ανακοινώνει πού κρατείται ο συλληφθείς κούρδος ηγέτης, ενώ η Τουρκία σπεύδει να ζητήσει επισήμως την έκδοσή του από τις ιταλικές αρχές, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του σημείο καμπής στην καταστολή του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος.

Γεννήσεις

1929 Γκρέις Κέλι, Αμερικανίδα ηθοποιός. Διακρίθηκε σε ταινίες του Χίτσκοκ κι έγινε πριγκίπισσα του Μονακό. (Θαν. 14/9/1982)

1945 Νιλ Γιανγκ, Καναδός ρόκερ.

1961 Νάντια Κομανέτσι, Ρουμάνα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής.

Θάνατοι

1923 Ερνέστος Τσίλερ, Γερμανός αρχιτέκτων, με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, όπου σχεδίασε περισσότερα από 500 κτίρια. (Γεν. 22/6/1837)

1989 Ντολόρες Ιμπαρούρι, γνωστότερη ως Πασιονάρια, θρυλική μορφή του ισπανικού εμφύλιου πολέμου και του κομουνιστικού κινήματος. (Γεν. 9/12/1895)

2010 Χένρικ Γκόρετσκι, Πολωνός συνθέτης. (Γεν. 6/12/1933)

Γιορτάζουν

Νείλος

Επέτειοι