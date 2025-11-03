Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 3 Νοεμβρίου:

1507: Ο σύζυγος της Λίζας Γκεραρντίνι, πλούσιος έμπορος από τη Βενετία, μισθώνει τις υπηρεσίες του Λεονάρντο Ντα Βίντσι για να ζωγραφίσει το πορτρέτο της γυναίκας του. Ο ιταλός μετρ θα δημιουργήσει το αριστούργημά του, που θα μείνει στην ιστορία ως Μόνα Λίζα.

1839: Ο σουλτάνος Μαχμούτ Β’ ξεκινά την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της παραπαίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που θα μείνει γνωστή ως «Τανζιμάτ».

1898: Έπειτα από 229 χρόνια κατοχής, οι τελευταίοι τούρκοι στρατιώτες αποχωρούν από την Κρήτη. Στις 9 Δεκεμβρίου θα αποβιβαστεί στη Σούδα ο ύπατος αρμοστής Πρίγκιπας Γεώργιος.

1918: Ξεσπά στο Κίελο η επανάσταση των ανδρών του γερμανικού ναυτικού. Οι εργάτες του λιμανιού ενώνονται μαζί τους και οδηγούν σε παραίτηση τον Κάιζερ. Η επανάσταση, που εξαπλώθηκε σε όλη τη Γερμανία, προκάλεσε τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς συνοδεύτηκε από την ήττα των Κεντρικών Αυτοκρατοριών.

1935: Διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ελλάδα, για την «επαναφορά» της Μοναρχίας. Υπέρ ψηφίζει το 97,8% και ο Γεώργιος Β’ επανέρχεται στο θρόνο.

1944: Κυκλοφορεί το μεγαλύτερο σε ονομαστική αξία ελληνικό χαρτονόμισμα των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών, το οποίο φέρει την υπογραφή του τότε διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Ξενοφώντα Ζολώτα. Είναι το τελευταίο χαρτονόμισμα κατοχικών δραχμών, έστω κι αν οι Γερμανοί έχουν αποχωρήσει ήδη από την Ελλάδα.

Γεννήσεις

1801: Βιντσέντσο Μπελίνι, ιταλός μουσουργός. («Νόρμα») (Θαν. 23/9/1835)

1900: Άντολφ Ντάσλερ, γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της εταιρίας Adidas. (Θαν. 6/9/1978)

1901: Αντρέ Μαλρό, γάλλος συγγραφέας, ιστορικός τέχνης και πολιτικός. («Η κατάσταση του ανθρώπου», «Αντιαπομνημονεύματα», «Ελπίδα») (Θαν. 23/11/1976)

Θάνατοι

1869: Ανδρέας Κάλβος, έλληνας ποιητής. («Ωδές») (Γεν. ?/3/1792)

1954: Ανρί Ματίς, γάλλος ζωγράφος και γλύπτης. (Γεν. 31/12/1869)

1957: Βίλχελμ Ράιχ, αυστριακός ψυχαναλυτής, που μαθήτευσε κοντά στον Σίγκμουντ Φρόιντ. Υπήρξε εισηγητής της αμφισβητούμενης θεωρίας σύμφωνα με την οποία οι νευρώσεις εμφανίζονται ως αποτέλεσμα καταπιεσμένων σεξουαλικών τάσεων. (Γεν. 24/3/1897)