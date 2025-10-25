Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 25 Οκτωβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 25 Οκτωβρίου:

1822: Αρχίζει η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου από τους Ομέρ Βρυώνη και Κιουταχή. Στο πλευρό των Οθωμανών βρίσκονται και οι έλληνες οπλαρχηγοί Βαρνακιώτης, Μπακόλας, Ίσκος, Ράγκος και Βαλτινός.

1922: Η ανακριτική επιτροπή υπό τον Θεόδωρο Πάγκαλο παραπέμπει με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας τον πρώην αρχιστράτηγο της Στρατιάς της Μικράς Ασίας Γεώργιο Χατζηανέστη, τους πολιτικούς Δημήτριο Γούναρη, Νικόλαο Στράτο, Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη, Νικόλαο Θεοτόκη, Γεώργιο Μπαλτατζή, τον υποστράτηγο ε.α. Ξενοφώντα Στρατηγό και τον υποναύαρχο ε.α. Μιχαήλ Γούδα.

1925: Δημοτικές εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέγεται ο Σπυρίδων Πάτσης, Πειραιώς ο Τάκης Παναγιωτόπουλος και Θεσσαλονίκης ο Μηνάς Πατρίκιος, ο οποίος είναι και ο πρώτος εκλεγμένος Δήμαρχος της συμπρωτεύουσας.

1959: Αρχίζει επισήμως το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής Κατηγορίας στο ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής: ΠΑΟΚ – Μέγας Αλέξανδρος 3-2, Πανιώνιος – ΑΕ Νικαίας 3-0, Δόξα Δράμας – Άρης Θεσσαλονίκης 2-2, Ηρακλής – Απόλλων Αθηνών 0-0, Προοδευτική – Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Παναθηναϊκός – Παναιγιάλειος 2-1, Παγκορινθιακός – Ολυμπιακός Π. 1-0 και Εθνικός Π. – ΑΕΚ 0-1.

1962: Ο αμερικανός συγγραφέας Τζον Στάινμπεκ βραβεύεται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1983: 1.800 αμερικανοί πεζοναύτες, υποστηριζόμενοι από 300 στρατιώτες αγγλόφωνων νήσων της Καραϊβικής, εισβάλουν στο νησί της Γρενάδας. Οι Αμερικανοί κατηγορούν την κυβέρνηση του μικροσκοπικού αυτού κράτους ότι επηρεάζεται από τους Κουβανούς και τους Σοβιετικούς.

Γεννήσεις

1825: Γιόχαν Στράους (υιός), αυστριακός συνθέτης. («Γαλάζιος Δούναβης») (Θαν. 3/6/1899)

1881: Πάμπλο Πικάσο, ισπανός ζωγράφος. (Θαν. 8/4/1973)

1939: Νίκος Νικολαΐδης, έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου και συγγραφέας. («Τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα») (Θαν. 5/9/2007)

Θάνατοι

1647: Εβαντζελίστα Τοριτσέλι, ιταλός φυσικός και μαθηματικός, εφευρέτης μεταξύ άλλων και του βαρόμετρου. (Γεν. 15/10/1608)

1893: Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ρώσος συνθέτης. («Ο Καρυοθραύστη», «Η Λίμνης των Κύκνων») (Γεν. 25/4/1840)

2021: Φώφη Γεννηματά, ελληνίδα πολιτικός, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (2015-2021) και του ΚΙΝΑΛ (2018-2021). (Γεν. 17/11/1964).

Γιορτάζουν

Ταβιθά, Χρυσάφιος, Χρυσαφία.

Επέτειοι