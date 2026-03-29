Ζωή εκτός οθόνης στη Θεσσαλονίκη με τον Παρασκευά Καρασούλο και τον Θοδωρή Νικολάου και σήμερα στο Θέατρο Αυλαία

Η μουσική παράσταση, Εκτός Οθόνης, που επιμελήθηκε ο Παρασκευάς Καρασούλος παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Αυλαία, με τον σπουδαίο ερμηνευτή Θοδωρή Νικολάου και τον κιθαρίστα Γιώργο Ρήγα.

Η παράσταση αφηγείται την οδύσσεια μιας οικογένειας, όπως την έζησαν τα πολλά και διαφορετικά μέλη της, διασχίζοντας τον 20ο αιώνα έως σήμερα.

Τα τραγούδια που κράτησαν ζωντανές τις μνήμες τους και σημάδεψαν τη διαδρομή τους πάνω από έναν αιώνα: από την παράδοση, το λαϊκό μας τραγούδι, το σύγχρονο έντεχνο έως τις πιο πρόσφατες αναφορές.

Η αγάπη και το χιούμορ που τους βοήθησαν να προχωρούν μαζί. Και το προζύμι της οικογένειας, που σαν γλώσσα – ρίζα τους έδωσε νόημα και προορισμό πορείας.

Από την αυγή του 20ου αιώνα ως τις μέρες μας, η ζωή όπως μας έφτασε εδώ, μέσα από τραγούδια, εικόνες και τις διάσπαρτες αφηγήσεις των ηρώων μιας μοναδικής εποχής, της εποχής μας…

Μια σκηνική πρόταση που ενώνει εικόνα, λόγο και τραγούδι, ένα θεατρικό-μουσικό αναλόγιο με κέντρο την προσωπική αποτύπωση της ιστορικής μνήμης.

· Το κείμενο της παράστασης υπογράφει ο στιχουργός – συγγραφέας Παρασκευάς Καρασούλος, που το αφηγείται ο ίδιος και επί σκηνής με τον Θοδωρή Νικολάου

· Τις εικόνες που συνοδεύουν τις αφηγήσεις επιμελήθηκε ο ζωγράφος Ανδρέας Γεωργιάδης, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Σταύρος Ράγιας

· Τα τραγούδια μετέγραψε και επιμελήθηκε για κιθάρα, ο σολίστας κιθαρίστας Γιώργος Ρήγας

· Τραγουδά ο εξαιρετικός ερμηνευτής Θοδωρής Νικολάου

TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο – καλλιτεχνική επιμέλεια: Παρασκευάς Καρασούλος

Αφήγηση: Παρασκευάς Καρασούλος – Θοδωρής Νικολάου

Ερμηνεία: Θοδωρής Νικολάου

Μεταγραφή – εκτέλεση τραγουδιών για κιθάρα: Γιώργος Ρήγας

Σκηνοθεσία: Σταύρος Ράγιας

Σκηνογραφική επιμέλεια – βίντεο: Ανδρέας Γεωργιάδης

Παραγωγή : ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ

Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη

Θέατρο ΑΥΛΑΙΑ, Τσιμισκή 136 Θεσσαλονίκη

Ημέρες παραστάσεων: Παρασκευή 27, Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαρτίου 2026

Ώρα έναρξης: Παρασκευή & Σάββατο 21.00, Κυριακή 20.00

Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ

Προπώληση:

https://www.ticketservices.gr/event/theatro-avlaia-zoi-ektos-othonis/?lang=el

και στο Ταμείο του θεάτρου

Πληροφορίες: 231 023 0013