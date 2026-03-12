MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το θρυλικό Grease The Musical έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Το GREASE έρχεται απευθείας από το Λονδίνο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από 18 έως 22 Μαρτίου 2026.

Μπριγιαντίνη και λακ στα μαλλιά. Μαύρα και ροζ δερμάτινα σακάκια, στενά παντελόνια, φούστες με πουά: μια rock ‘n’ roll γιορτή φτάνει στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο!

Το θρυλικό Grease The Musical, ένα από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ όλων των εποχών, ανεβαίνει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης σε μια ολοζώντανη υπερπαραγωγή – πάρτι, με εκρηκτικές χορογραφές, κοστούμια 50s με σύγχρονο twist, πολύ γέλιο, λίγο δράμα, τρελό φλερτ- και μια σκηνή που, στο φινάλε, μετατρέπεται σε κανονικό dance floor. 

Ζήστε ξανά τον έρωτα της Σάντι και του Ντάνι σε μια παράσταση πιο πολύχρωμη και πιο ηλεκτρισμένη από ποτέ. Ετοιμαστείτε να τραγουδήσετε μαζί με τους ηθοποιούς τις διαχρονικές επιτυχίες You’re the One That I WantGreased Lightin’ και Summer Nights και -γιατί όχι;- να χορέψετε στη θέσης σας από την αρχή ως το φινάλε. 

Το Grease δεν είναι απλώς ένα μιούζικαλ: είναι ένα pop culture φαινόμενο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και αγαπήθηκε από το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, από το Χόλιγουντ και το Μπρόντγουεϊ μέχρι το Ντουμπάι και τα Βαλκάνια. 

Μια ιστορία για τον πρώτο έρωτα, τα εφηβικά όνειρα και τον ακαταμάχητο ήχο του rock ‘n’ roll, που επιστρέφει για να μας θυμίσει ότι, όσο κι αν αλλάζουν οι δεκαετίες, η χαρά του να τραγουδάς δυνατά δεν γερνάει ποτέ. 

Η παράσταση φέρνει το πνεύμα του Rydell High στη σκηνή με φαντασμαγορικά κοστούμια, ανατρεπτικό χιούμορ και ασταμάτητη ενέργεια. 

Είστε φανατικοί του Grease; Θα το δείτε για πρώτη φορά; Όπως και να ‘χει, αυτό είναι το απόλυτο feel-good βράδυ της σεζόν.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

GREASE
Book, Music & Lyrics
Jim Jacobs & Warren Casey

Σκηνοθεσία:

Nigel West
Χορογραφία:

Matt Wesley
Μουσική Διεύθυνση – Supervision:

Jae Alexander
Σκηνικά & Κοστούμια:

Mary Tsagkari
Συνεργάτιδα σχεδιασμού κοστουμιών:

Ioanna Kalavrou 
Ηχητικός Σχεδιασμός:

Matt Grounds
Σχεδιασμός Φωτισμών:

John Rainsforth

Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/grease-the-musical

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

