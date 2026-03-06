Το Tetzlaff Quartett απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Ένα από τα κορυφαία σύγχρονα κουαρτέτα εγχόρδων παγκοσμίως, γνωστό για τις έντονες και δραματικές ερμηνείες του στο κλασικό όσο και στο σύγχρονο ρεπερτόριο, έρχεται σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 20:30 στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης.

Το Tetzlaff Quartett δημιουργήθηκε από τον σπουδαίο Γερμανό βιολονίστα Κρίστιαν Τέτσλαφ και την αδελφή του, τη διακεκριμένη τσελίστα Τάνια Τέτσλαφ, το 1994. Στις τρεις και πλέον δεκαετίες έκτοτε, το κουαρτέτο έχει διαρκή παρουσία στις σκηνές των μεγαλύτερων αιθουσών του κόσμου και έχει βραβευτεί επανειλημμένα για τις ηχογραφήσεις του, χαρίζοντάς μας μοναδικές ερμηνείες σε μεγάλα έργα μουσικής δωματίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



A. Dvořák: Κουαρτέτογιαέγχορδααρ. 14 σε λα ύφεση μείζονα, έργο 105

F. Schubert: Κουαρτέτο για έγχορδα αρ. 15 σε σολ μείζονα, D 887

Tetzlaff Quartett:

Christian Tetzlaff βιολί

Elisabeth Kufferath βιολί

Hanna Weinmeister βιόλα

Tanja Tetzlaff βιολοντσέλο

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

20€, 15€, 10€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3557