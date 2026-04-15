Το Julia Fischer Quartet απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στις 15 Απριλίου 2026 και ώρα 20:30 (Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2) το Julia Fischer Quartet, το κουαρτέτο της κορυφαίας βιολονίστριας Γιούλια Φίσερ.

Εδώ και 15 χρόνια, η Φίσερ συμπράττει με τρεις διακεκριμένους σολίστες, τον βιολονίστα Αλεξάντερ Σιτκοβέτσκι, τον βιολίστα Νιλς Μένκεμαγερ και τον τσελίστα Μπένγιαμιν Νίφενεγκερ. Πρόκειται για ένα σύνολο διακεκριμένων μουσικών που αλληλοσυμπληρώνονται σε δεξιοτεχνία και αυθορμητισμό, αναδεικνύοντας σε κάθε τους εμφάνιση την κοινή αγάπη και τη βαθιά γνώση τους για ρεπερτόριο μουσικής δωματίου.

Επισκέπτονται το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της φετινής ευρωπαϊκής περιοδείας τους, που εκτός από την Ελλάδα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε Βρετανία, Ελβετία, Γερμανία και Εσθονία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

F. Schubert: Κουαρτέτο για έγχορδα αρ. 12 σε ντο ελάσσονα, «Quartettsatz» D. 703
D. Shostakovich: Κουαρτέτο για έγχορδα αρ. 3 σε φα μείζονα, έργο 73
J. Brahms: Κουαρτέτο για έγχορδα αρ. 2 σε λα ελάσσονα, έργο 51, αρ. 2

Julia Fischer Quartet:

Julia Fischer βιολί
Alexander Sitkovetsky βιολί
Nils Mönkemeyer βιόλα
Benjamin Nyffenegger τσέλο

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

20€, 15€, 10€ (μειωμένο)
Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3580

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

