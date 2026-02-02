Το “Γράμμα στον πατέρα” και σήμερα στο θέατρο “Αυλαία”

Μετά από την πολύ μεγάλη επιτυχία επιστρέφει για πέμπτη χρονιά το «Γράμμα στον Πατέρα» του μεγάλου γερμανόφωνου συγγραφέα του 20ού αιώνα, Φραντς Κάφκα. Από σήμερα έρχεται στη Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Αυλαία, ως μια σκηνική φούγκα για τρεις ηθοποιούς και τρεις μουσικούς επί σκηνής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το 1919, λίγα χρόνια πριν πεθάνει από φυματίωση, σε ένα πανδοχείο στην Πράγα, ο τριανταεξάχρονος Φραντς Κάφκα κλείνεται στο δωμάτιό του και γράφει ασταμάτητα μια επιστολή προς τον πατέρα του – ένα γράμμα που δεν επιδόθηκε ποτέ.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, παιδική ευαισθησία και σαρκασμό, ο Κάφκα αναμετριέται με τις τραυματικές μνήμες της παιδικής του ηλικίας και αφήνει το προσωπικό του υστερόγραφο: την εξομολόγηση ενός παιδιού που δεν κατάφερε ποτέ να ξεφύγει από τη σκιά του πατέρα του.

Μέσα από προσωπικά ημερολόγια, σημειώματα και γραπτά, ξεδιπλώνεται η αδυναμία και ο φόβος του απέναντι στον κόσμο.

Η ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο σκηνοθέτης, σε συνεργασία με τον συνθέτη Κωστή Παλαιογιάννη, δημιουργούν ένα πρωτότυπο σκηνικό και ηχητικό τοπίο, όπου τρεις ηθοποιοί και τρεις μουσικοί συνυπάρχουν επί σκηνής σε ένα πειραματικό μουσικοθεατρικόσεξτέτο, χαρτογραφώντας τον ψυχισμό του Κάφκα.

Οι θεατές λειτουργούν ως μέλη ενός οικογενειακού τραπεζιού, γεμάτου εξομολογήσεις, συγκρούσεις, αναιρέσεις, εκρήξεις, σιωπές, διαλόγους και κρυφές χειρονομίες.

Μετά τον θάνατό του, οι εφημερίδες έγραψαν:

«Σήμερα πέθανε στο σανατόριο Κήρλινγκ κοντά στη Βιέννη ο Φραντς Κάφκα. Ελάχιστοι άνθρωποι τον γνώριζαν, γιατί ήταν μοναχικός και τρομαγμένος από τον κόσμο.»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μετάφραση: Βασίλης Τσαλής

Σκηνοθεσία – Σύνθεση κειμένων – Δραματουργία: Στέλιος Βραχνής

Πρωτότυπη μουσική: Κωστής Παλαιογιάννης

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξάνδρα Μαγιοπούλου, Χαρά Σβάνου

Σκηνικά – Κοστούμια: Η ομάδα

Φωτογραφία: Μιχάλης Ζουριδάκης

Εικαστική επιμέλεια: Νίκη Λαγιόκαπα

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Παύλος Τάνης, Απόστολος Λινάρδος, Πάνος Αναγνωστόπουλος

Ερμηνεύουν οι μουσικοί: Ορφέας Σαραντάκος – βιολί, Βασίλης Παλληκάρης – ακορντεόν, Ζωή Θωμαή Μπάρμπα – τσέλο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ημέρες & ώρες:

26, 27, 28 Ιανουαρίου 2026

2, 3, 4, 9, 10, 11 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Χώρος: Θέατρο Αυλαία, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια: 65’

Εισιτήρια:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/grammastonpatera

Τηλέφωνο Θεάτρου : 2310 230013