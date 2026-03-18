Thessaloniki Wineshow 2026: Έρχεται η μεγαλύτερη οινική γιορτή της Άνοιξης

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη μεγαλύτερη οινική γιορτή της Άνοιξης, το Thessaloniki Wineshow 2026 την Κυριακή 29 και τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στο Περίπτερο των Εθνών (6), στη ΔΕΘ από τις 12:00 έως τις 20:00.

Πάνω από 120 οινοποιεία , από όλη την Ελλάδα και δίκτυα διανομής που εκπροσωπούν τις σημαντικότερες οινικές περιοχές του κόσμου θα βρίσκονται στη διάθεση μας

Καινοτόμα προϊόντα που σχετίζονται με το κρασί και ξεχωρίζουν για την υψηλή τους ποιότητα

Signature Cocktails και Mocktails που αναδεικνύουν το ελληνικό κρασί, φτιαγμένα από τους κορυφαίους Bartenders και Mixologists των σημαντικότερων Cocktail Bars της Θεσσαλονίκης

Best of Aris Sklavenitis o καλύτερος Έλληνας Sommelier επιλέγει τα κορυφαία κρασιά του 2025

Best Value by Alexandros Bouzikas 30 κρασιά εισαγωγής με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής

Εναλλακτικά, Βιολογικά, Βιοδυναμικά, Ήπιας ή Μηδενικής Παρέμβασης και Vegan Κρασιά που έχει επιλέξει για να παρουσιάσει η ομάδα του Super Ioulios

Gega's Selection με μια λίστα κρασιών που πήραν τις υψηλότερες βαθμολογίες φέτος

Consumer Choices με κρασιά που επιλέγουν οι καταναλωτές στην καθημερινότητά τους σύμφωνα με την πιο εκτεταμένη έρευνα που έγινε μέχρι τώρα στα Social Media από το Explore Thess και το περιoδικό Beater.gr

Προπώληση στο more.com 10€, φοιτητικό 7€, διήμερο 18€

Εισιτήριο στην είσοδο 12€, φοιτητικό 10€