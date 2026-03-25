Θεσσαλονίκη: Μεγάλη επετειακή συναυλία για την 25η Μαρτίου στο ΑΠΘ με ελεύθερη είσοδο

Με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τιμά την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, προσκαλώντας το κοινό σε μια μεγαλειώδη συναυλία στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε, στις 20:30, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες της Θεσσαλονίκης να συμμετάσχουν σε έναν εορτασμό υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου.

Τη μουσική διεύθυνση έχει ο μαέστρος Χάρης Ηλιάδης, ενώ στο πιάνο συμπράττει ο διεθνούς φήμης σολίστ και Επίκουρος Καθηγητής του ΕΚΠΑ Απόστολος Παληός.

Το πρόγραμμα της συναυλίας είναι εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανάσταση, συνδυάζοντας παραδοσιακά ελληνικά ακούσματα με έργα του κλασικού και ρομαντικού ρεπερτορίου.

Πρόγραμμα συναυλίας:

Α’ Μέρος

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει πέντε εμβληματικά δημοτικά τραγούδια και χορούς, παρουσιασμένα μέσα από συμφωνικές επεξεργασίες, όπως τα «Παιδιά της Σαμαρίνας», «Ένας αητός καθότανε» και «Καπετάν Λουκάς», που αναδεικνύουν τη δύναμη της ελληνικής παράδοσης.

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί το Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 4 σε Σολ μείζονα, έργο 58, του Ludwig van Beethoven, με σολίστ τον Απόστολο Παληό.

Β’ Μέρος

Το δεύτερο μέρος της βραδιάς περιλαμβάνει την «Εισαγωγή σε 3 Ελληνικά θέματα» του Alexander Glazunov, καθώς και τέσσερις «Ελληνικούς Χορούς» του Νίκος Σκαλκώτας, με χαρακτηριστικά κομμάτια όπως ο Τσάμικος και ο Νησιώτικος.