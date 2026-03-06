MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Η Δούκισσα της Πλακεντίας” με τη Μαρία Κίτσου από σήμερα στο Θέατρο Αριστοτέλειον

|
THESTIVAL TEAM

Η παράσταση “Η Δούκισσα της Πλακεντίας” του Γιώργου Νανούρη με τη Μαρία Κίτσου έρχεται για τρεις παραστάσεις στο Θέατρο Αριστοτέλειον στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γιώργος Νανούρης ετοιμάζει μια ακόμα παράσταση μονολόγου για μια πολύ ιδιαίτερη γυναίκα, που θα ενσαρκώσει η εξαιρετική Μαρία Κίτσου.

Πρόκειται για τη μυθιστορηματική ζωή της Σοφίας ντε Μαρμπουά, που έμεινε γνωστή ως η Δούκισσα της Πλακεντίας. Μιας γυναίκας που το σπίτι της έγινε Μουσείο, ενώ το όνομα της δόθηκε σε Λεωφόρο αλλά και σε Σταθμό του μετρό.

Βαθύπλουτη, ανεξάρτητη, δυναμική και αινιγματική, αναφέρεται ως μία από τους μεγάλους ευεργέτες της Ελλάδας, αφού ενίσχυσε οικονομικά τη χώρα μας μετά την Επανάσταση του 1821.

Η ιστορία της, που ακροβατεί ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, συνοδεύεται από θρύλους και αλήθειες για την σχέση της με εμβληματικές προσωπικότητες αλλά και για την εκκεντρική ζωή της.

Πάνω απ’ όλα αυτά όμως, αιωρείται το προσωπικό της δράμα, μιας και η Δούκισσα της Πλακεντίας ήταν μια μητέρα που δεν άντεξε το χαμό της κόρης της και βρήκε έναν παράδοξο τρόπο να ζει για πάντα μαζί της…

Info:

Η Δούκισσα της Πλακεντίας

Κείμενο- Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Γιώργος Νανούρης

Ερμηνεία: Μαρία Κίτσου

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Νανούρης

Πηγές: Δ. Καμπούρογλου, Δ. Γατόπουλος, R.Voss

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Οργάνωση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Social Media: Renegade Media

ΘΕΑΤΡΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3 & ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3 : 9.00 ΜΜ & ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3: 7.00 ΜΜ

Διάρκεια: 75’

Προπώληση: more.com & ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΤΗΛ. 2310 262 051)

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 20 ώρες πριν

Αγγελούδης για δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ: Θα ζητήσουμε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τη συμπλήρωση των υπογραφών

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

NATO: Ενισχύει την αντιπυραυλική του άμυνα, μετά τον πύραυλο που κατευθυνόταν στον εναέριο χώρο της Τουρκίας

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να κοστίσει στην οικονομία του Ισραήλ €2,8 δισ. την εβδομάδα

ΕΘΝΙΚΑ 20 ώρες πριν

Η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας για τη μεταφορά Patriot στην Κάρπαθο – “Ορισμένοι κύκλοι επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που δράστες τρέχουν να διαφύγουν μετά το μαχαίρωμα 17χρονου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ειρήνη Μουρτζούκου: Τι αναφέρει η έκθεση των ψυχιάτρων – “Είχε πλήρη επίγνωση των πράξεων της”