Θεσσαλονίκη: “Η Μουσική Χρονοκάψουλα – Ταξίδι στις εποχές της Μουσικής” σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής

Η «Μουσική Χρονοκάψουλα», το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΜΜΘ για μαθητές από Ε΄ Δημοτικού έως Γ΄ Γυμνασίου που εγκαινιάστηκε το 2025, συνεχίζει το ταξίδι της σήμερα Κυριακή 1 Μαρτίου στις 12:00 στην Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 11:00 και την Τρίτη 3 Μαρτίου στις 10:00 και 12:00.

Το σπονδυλωτό μουσικό πρόγραμμα μεταφέρει τους νεαρούς θεατές πίσω στον χρόνο, σε ένα θαυμαστό ταξίδι στα χαρακτηριστικά της μουσικής της κάθε εποχής, στο κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο που επηρέασε την τέχνη, στους μεγαλύτερους συνθέτες και στα πιο διάσημα μουσικά έργα που γράφτηκαν την εποχή αυτή.

Η φετινή στάση της Μουσικής Χρονοκάψουλας, μετά το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα της περσινής χρονιάς για την εποχή Μπαρόκ, είναι σε μια από τις εμβληματικές περιόδους της λόγιας μουσικής τέχνης, την εποχή του Κλασικισμού, που σφράγισε την παγκόσμια μουσική ιστορία με το μεγαλείο των συνθετών της και τη ραγδαία εξέλιξη της μουσικής τέχνης.

Η MOYSA – Συμφωνική Ορχήστρα Νέων ΜΜΘ με τον μαέστρο της Παναγιώτη Διαμαντή και τη μουσικολόγο Μαριάνα Μποζαπαλίδου στην παρουσίαση θα ξεναγήσουν τους μουσικούς χρονοταξιδευτές στον υπέροχο κόσμο των μουσικών αριστουργημάτων του 18ου και 19ου αιώνα της εποχής του Κλασικισμού και των σπουδαίων συνθετών Χάιντν, Μότσαρτ και Μπετόβεν.

Και, ποιος ξέρει, μπορεί να μας εκπλήξουν και οι ίδιοι με την παρουσία τους…!

Θα ακουστούν αποσπάσματα από τα έργα:

J. Haydn Συμφωνία της Έκπληξης, β΄ μέρος

Κοντσέρτο για βιολοντσέλο σε ντο μείζονα, γ΄ μέρος

Κοντσέρτο για βιολοντσέλο σε ντο μείζονα, γ΄ μέρος W.A. Mozart Μικρή νυχτερινή μουσική

Εισαγωγή από την όπερα Οι γάμοι του Φίγκαρο

Εισαγωγή από την όπερα Οι γάμοι του Φίγκαρο Συμφωνία αρ. 40, α΄ μέρος

Ντουέτο του Παπαγκένο και της Παπαγκένα από την όπερα Ο μαγικός αυλός

L.v. Beethoven Συμφωνία αρ. 5, α΄ μέρος

L.v. Beethoven Συμφωνία αρ. 5, α΄ μέρος Συμφωνία αρ. 9, δ΄ μέρος («Ωδή στη χαρά»)

Συντελεστές:

Έρευνα – Κείμενα – Παρουσίαση Μαριάνα Μποζαπαλίδου

Σοπράνο Μαρία Μπεγλή, Σωτηρία Τρούλη

Τενόρος Άγγελος Παπουτσής

Βιολοντσέλο Ανδρέας Γκουντίμοβ, Μυρτώ Παπανικολάου, Αργύριος Κωτσής

Πιάνο Σοφία Καλπουρτζή, Νικηφόρος Παπαφιλίππου

MOYSA – Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

Μουσική διεύθυνση Παναγιώτης Διαμαντής

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

7€ γενική είσοδος

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3552

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3552